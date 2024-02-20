東京仲介稱Joeman透天厝像買「泰山蘆洲」 本人親回：民宿熱點已過

知名YouTuber Joeman近日公布在東京市墨田區押上買下的透天厝，因為頂樓就看得到晴空塔，價格約為新台幣1500萬，讓他直呼「買不起新北，可以來買東京」。財經專家胡采蘋今(20)日在臉書分享東京仲介學弟針對此事的看法，該名學弟表示，東京市的墨田區相當於新北市的泰山盧洲，該文一出，還引來Joeman本人親自回應。

胡采蘋轉貼一名現在東京任職仲介的學弟臉書文章，表示Joeman買的地段相當於新北市的泰山、蘆洲，因為旗竿地的通道太費錢，「投資不行，做民宿倒是很聰明」。且該區景觀只有東京鐵塔和富士山，「其他都是浮雲」。她並透露也曾經有過在日本置產的想法，但最終被該名仲介學弟給勸退。

該名學弟以「1500萬台幣東京買房？買爽？還是買虧？」為標題，提出4點針對Joeman在東京置產的看法。認為首先先得釐清置產的目的，若是純自住，一戶建確實不錯；但從投資面來說，一戶建比起公寓更難保值，在第15年後因為是木造房產，會變得沒有任何資產性，只剩土地價值，價值遞減上比公寓還要大。若是一戶建需要避免資產性的消失，土地面積最好超過100平方公尺，且距離車站10分鐘以內，並最好是角地。

該名東京仲介分析Joeman的東京房產，認為因為地點上只能看到晴空塔，是屬於除了東京鐵塔和富士山以外、「自己看的開心就好」的景點，就日本房產價值來說，能看到東京鐵塔和富士山，所以在環境上「絕對是保值的保證」，也認為這兩個標的物是「日本人最喜歡與執著的東西」，其他的就是「剩下的標的物」。

就地段上，該名東京仲介則認為，「墨田區大概就有點像蘆洲跟泰山那種綜合感覺」，應該要考慮脫手難易問題，但他認為Joeman是計畫自用兼民宿，開心就好，且該區的民宿申請相對容易。就房子本身，他則認為一戶建最理想的是角地，最不理想的是旗桿地，旗桿地的物件一定是「賣到最後的物件」。

仲介學弟並曝光該地段的土地價格約落在3000至4500萬日幣(約為600萬至900萬元台幣）左右，一戶建的造價則落在2000至2500萬日幣(約為400萬至500萬元台幣）左右。

該則在東京房產的分析文章，Joeman稍早在臉書留言區中親自回應表示：「我的民宿熱點應該過了，現在要蹭應該是聊酒店對決」。也有蘆洲、泰山居民表示：「我們也是有捷運的大台北地區好嗎？小小的蘆洲三個捷運站還有集賢路的環狀線，新房價早就6開頭了」、「住泰山就臭了嗎？」，但也有網友形容「比成泰山蘆洲應該是高估了，嚴格說來應該是石碇或菁桐」。