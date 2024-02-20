刮刮樂比彩券更易上癮！猛拚下一張下場慘 網教戰：設停損點

台彩逢年過節都會出各種新款刮刮樂供民眾試手氣，有人在Dcard和PTT分享刮刮樂的實戰記錄，一名女性上班族表示，今年過年買刮刮樂共輸5萬，讓曾經沉迷輸到戶頭只剩一千元的她相當氣餒，也有人以「刮刮樂真可怕」為題在Dcard上PO文，表示刮刮樂不同於彩券，真的會「一直停不住地去刮」，讓不少網友勸告購買刮刮樂，應設下停損點，刮中小獎後就應該收手，避免陷入無止境的欲望深淵。

網友以「刮刮樂真可怕」、「刮刮樂誤我一生」為題PO文表示，刮刮樂真的是一個很「罪惡的賭博」，不同於彩券，會讓人「一直一直止不住的去刮」。有網友表示習慣一次購買十本刮刮樂，但連續買20本後，第一次的中獎率是36萬只刮回21萬5000元，第二次繼續再戰，36萬的成本也只刮回28萬3000元。

近期更有一名女性上班族以「刮刮樂輸5萬」PO文陳述自己的慘痛經驗，表示20歲時曾經沉迷刮刮樂，輸到戶頭只剩一千元，再回到職場努力賺錢，今年過年又想買刮刮樂試手氣，原本買200中500、1000、2000，買500的都中1000、2000，買2000的中3次2000、2次5000，但到最後因為太想拚大獎，「運氣突然變非常差，買3張面額2000的都是0元，店家再開一本新的給我挑，買2張一樣都是0元，換下一家買3張也都是0元，還一直去超商領錢繼續拚」，整個過年下來共輸了5萬元，讓平常省吃儉用的她大呼吃不消。

不少網友都奉勸逢年過節購買刮刮樂，應將它視為「一場遊戲」，並設下收手的停損點，若讓欲望牽著走，恐會不斷想拚下一張，直至血本無歸為止。有網友表示，每年過年都是設一千元為停損點，「若沒中就走了」、「見好就收」、「想靠刮刮樂賺錢這種想法先捨棄吧」，網友還說：「除非你刮到大獎，不然你就會一直想刮，因為你腦海裡會一直想搞不好下一張就是大獎，等到你意識過來的時候，你已經噴掉很多錢了，但你不會就此罷休，等你有錢的時候你還是會再來刮」。