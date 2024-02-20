影／女星開箱Joeman東京透天民宿 一晚1.3萬台幣網熱議「算盤嗎？」

知名YouTuber Joeman 近日拍影片公布近期在東京市區押上買下的透天厝，因為頂樓就看得到晴空塔，且20幾坪的房子格局為3LDK，價格約為新台幣1500萬，讓他直呼「買不起新北，可以來買東京」。女星陳艾熙與YT阿滴搶先開箱Joeman在東京的新房，有人喊一晚要價約新台幣1萬3千元的民宿似乎太貴，但也有網友表示，該房型有3間房，最多可容納6人居住，換算下來比國內民宿還便宜。

台灣女星陳艾熙在IG上以「入住Joeman家真的很簡單！」為題，入住前先拍攝了Joeman在東京的民宿開箱影片，也公布民宿價格，表示自己含朋友共3人入住，預訂了2月22日至24日兩晚的住宿，共支付12萬5147元日圓，相當台幣2萬6200元，每人平均一晚需支付4400元台幣。

網友在陳艾熙的開箱影片中留言表示：「是不是限女性！」、「有機會去東京玩，可以訂來住了」，不少人認為：「Joeman家好大」，但也有人表示，擔心住透天厝新房，「扛行李會把九妹家樓梯給刮壞」。

據了解，Joeman在東京的房子為3LDK，意即有3房、1客廳（Living room）、1用餐區域（Dining room）、1廚房（Kitchen）的格局。

Joeman在東京市區的民宿也引起PTT網友的討論，有網友以「Joeman東京房一晚10000多算盤嗎？」為標題，詢問大家對在日本租透天厝民宿的看法，有人認為「包棟便宜」，重點是可住幾個人，有網友指出，在日本和歐洲住民宿的話，是依照入住人數收費的。

網友因為該民宿頂樓可見晴空塔，也以台北101相比比喻，認為如果在101附近能觀賞到101景色的民宿，一晚可住6人、約需台幣1.3萬其實不算貴、「台灣同等級一晚要3萬」；但也有網友認為：「太貴了，還不如去住飯店」、「這樣的價格我秒選星級飯店」、「很貴吧，我看裡面很小」。不少網友也針對民宿的格局和設備很是讚賞，認為民宿裡有浴缸就是大加分。

網友還指出，在東京開民宿要繳日本營業稅可不便宜，也有人質疑，Joeman的民宿「有合法註冊成民宿或飯店嗎？」，但也有人說：「他這麼醒目沒弄成合法才蠢吧？可以接受只打平，但拍片賺流量」、「他都委託公司管理了，應該有登記吧」，有人幫Joeman算成本效益，認為「1500萬要1500天才打平耶」，也有人說先在東京買房，似乎可成為「移民起手式」。