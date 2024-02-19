Joeman東京房子買對了？旅日達人讚地點 指出缺點「小心鄰居報警」

難道台灣人窮得只能去日本買房了嗎？網紅Joeman以1500萬台幣在東京市區買下一棟透天厝引發熱烈討論，很多人也好奇他是不是買對了。對此，臉書粉專「日本省錢小站」特派員發文為台灣網友解惑，他肯定Joeman購入的地點是「圓夢首選」，但也指出這棟房子的缺點。

Joeman在押上車站附近置產，走路10分鐘可到晴空塔，令不少台灣人羨慕，也訝異原來東京市區的房子比起雙北並不算貴。粉專特派員表示，Joeman的新家離機場和鬧區都算近，很適合偶爾赴日旅遊的人購買；再者，房子所在的山手線東北方向，是東京相對便宜的區域，確實是預算有限者的「圓夢首選」。

對於同樣想在東京買房的人，特派員也以山手線的相對位置，給出地段的建議：自住買西邊或南邊、經營民宿買北邊或東邊、錢很多很多可買中央。

特派員分析道，其實有預算的當地人通常不會選擇住在Joeman買的那一區，只是Joeman若考慮經營民宿，所選的地點既便宜，離機場近、遊客也多，回本自然也會比較快。

但他留意到Joeman家一個較不理想的地方，就是土地的所處位置。他發現Joeman家屬於必須經過左右兩戶房子的「旗桿地」類型，如果住客晚上才拖著行李抵達，很可能會吵到左鄰右舍遭到報警，所以他建議Joeman最好先跟鄰居打好關係。

隨著日圓貶值，越來越多人在日本置產，專家也提醒「匯率外的風險」。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，想在台灣貸款赴日買房並不容易，台灣的銀行多數只願貸款給東京屋齡較輕的房子；另外，買方除了支付房價之外，還有許多稅金要繳，每年也有固定資產稅等支出，加起來都是不小的負擔。