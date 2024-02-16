心裡有陰影！她怕飯店這1物太髒不敢用 網友也怕：聽過有人尿尿過

不論出差或旅遊，多數人都會選擇飯店入住，但飯店房間提供的設備都是乾淨的嗎？有一名女網友和朋友出遊，朋友在飯店裡想用熱水壺泡奶給小孩喝，但女網友曾看過相關報導指出有人會將飯店的熱水壺拿來煮內褲，因此心裡萌生陰影，但多數人認為水煮沸殺菌後還是可以喝的。

這名女網友在PTT以「會用飯店熱水壺泡東西嗎？」為題發文，她最近和朋友一起出遊，入住飯店時，朋友用房間裡的熱水壺泡奶給小孩喝，原PO說飯店不是不乾淨，熱水壺也滿新的，但因為自己曾經看過新聞指有人拿飯店熱水壺來煮麵、煮蛋，甚至煮內褲，讓她看了心裡產生陰影，所以只要在外面住飯店，她都將茶包直接帶回家，不會使用飯店熱水壺泡茶喝。

不過朋友不覺得怎麼樣，只是原PO自己覺得不衛生而已，但如果不用熱水壺泡奶，也不知道還有沒有其他方法，她想問大家「會用飯店的熱水壺嗎？」

貼文一出，多數人對原PO的想法不以為然，「水有滾過就好了，難道外食很乾淨？」、「妳在餐廳吃飯的碗，可能過過水就算洗好了」、「滾水洗過就好了吧」、「哪次不用？喝過那麼多次到現在都沒事」、「那種人就是假鬼假怪，我就問外面餐廳提供的白開水就100%乾淨？」、「水煮沸後就把所有細菌殺死了，怕的話用之前先煮一次」、「一般來說熱水壺有使用痕跡的話，房務會在退房後清潔啦，妳擔心就自己再清潔一次啊」。

但也有網友會自己準備個人物品，「不會，我都自己帶煮水壺，現在有小型的，體積不大」、「我連出外住旅館，都帶自己的隨身物品，毛巾、牙刷、洗髮精」、「我是會自己帶啦，做飯店相關的朋友說有人尿在裡面過」、「我會帶保溫杯裝熱水去，不夠熱就去超商裝」、「讓我想到有位朋友出國自備床包的」。