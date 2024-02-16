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台人出國怎不選歐洲？ 網曝3大原因：「這一點」最難喬

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇台灣人出國少去歐洲的原因。圖為英國倫敦。 路透社
網友好奇台灣人出國少去歐洲的原因。圖為英國倫敦。 路透社

春節假期落幕，不少人趁著春節期間，全家至日韓等國家旅遊過新年，不過PTT網友發現，台人出國多選擇亞洲國家，去歐洲國家度假的算是少數。有網友指出三大因素，包括價格高、距離遠、旅行時間太長難排假，有人直言「光來回就要兩天」。

一名網友在PTT以「為何很少人出國歐洲呀？沒錢嗎？」為題發文表示，他發現，過年期間許多人到日本、韓國、泰國等地旅遊，反而不會去歐洲國家旅行，他自己幾乎走遍歐洲國家，因此不解表示，「大家不來歐洲是因為沒錢嗎？」

其他網友則指出三大因素，包括價格高、距離遠、旅行時間太長難排假，紛紛留言「沒時間」、「歐洲其實不好玩啊，光來回就要兩天」、「假沒那麼多、太貴、坐飛機10幾個小時太累」、「沒時間，北海道直飛機票價直逼歐洲轉機票」、「沒去過的很想去，去過的覺得還好，有點遠，飛很久」、「飛行的時間佔太多」。

還有人留言「法國治安不好，歐洲物價昂貴」、「服務業態度差，一堆白人跩二五八萬，交通也沒台灣日本方便，就是古蹟景點看看而已，要玩深度看美術館，一周又絕對不夠」、「西歐南歐治安太差」、「荷蘭不錯，但物價超高」、「最主原因還是台人對日本感覺就是最頂」、「歐洲沒辦法無腦去，要做更多功課」、「食物太難吃」。

不少人都認為，沒有時間是最大問題，留言「假不夠排」、「不方便啊，日本想去就去，歐洲很難」、「都是時間問題吧」、「沒時間，沒個兩週玩個毛線」、「光是交通就扣掉兩天假期」、「時間不夠長，時間太短走馬看花又不划算」、「貴是還好，問題是要排假」。

PTT 日本 春節 機票 荷蘭

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