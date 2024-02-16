結婚對象怎麼找？魚漿夫婦曝婚姻真締 獲逾萬人共鳴

長居日本多年的魚漿夫婦，昨(15)日在臉書分享一句婚姻真締：「結婚就是找一個一輩子能一起玩的朋友」，讓逾1.5萬名網友按讚或其他表情符號，魚漿夫婦表示，看了不少朋友之間的婚姻，越來越多人用這樣的心態尋找另一半，婚後每天都過得開開心心的，真的很有感觸。

魚漿夫婦在臉書PO出一則在X平台分享的婚姻真締：「結婚就是找一個一輩子能一起玩的朋友，這句話說的真的很好，懂到內心都深感共鳴」。讓他很有感觸，表示身邊有不少朋友就是用這樣的心態在尋找另一半，讓婚後生活每天都很開心。

該文至截稿為止，共逾1.5萬名網友按讚或其他表情符號。有些人表示，「說得太好了，我和我先生就是這樣」、「至少對於生活的幽默感和笑點要相近」、「真的！還有說不完的廢話」、「突然有被打動了，是一輩子的好友啊！」，有人認為這樣一輩子朋友的婚姻「可遇不可求」、「這種機會真的很少見」、「難度五顆星」，也有人認為「城市人果然懂玩」。

還有些在婚姻裡爬著「現實山」的網友表示，通常在婚姻裡比較容易找得到仇人而非朋友，且通常會以經濟考量而結合的居多，相對於玩，可能是比較像尋找可以「一起打路上各種妖魔鬼怪的戰鬥隊友」。