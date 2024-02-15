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躺平了！開工第一天聽到同事離職 原因曝光讓他超羨慕

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在開工第一天就聽到同事離職的消息，原因竟然是拿到豐厚的家產決定不幹了。 示意圖／聯合報系資料照片
原PO在開工第一天就聽到同事離職的消息，原因竟然是拿到豐厚的家產決定不幹了。 示意圖／聯合報系資料照片

通常過完年後，不少人都有換工作的打算，有一名網友透露今天（15日）開工第一天就聽到同事離職，詢問原因得知對方竟然是分到豐厚的家產，因此決定辭職不幹，得知家產內容也讓他驚訝「在高雄這樣就可躺平？」

這名網友在PTT發文表示，今天開工日回來上班，結果就聽到有一名同事離職，讓他大吃一驚。詢問原因才知道這名同事在高雄分完家產後就不幹了，原PO好奇到底分到多少家產，打聽之下得知對方分到1間透天厝、一塊田加前面15米路、現金2350萬元，但這樣到底是多或少，原PO也想問大家「在高雄這樣就可躺平？」

貼文一出，鄉民一面倒認同夠吃一輩子，「可以躺平三次」、「有房有現金，可以了啦」、「這樣的確是可以退休啊，你想想你要多久才能存2350萬，更別提還有房有地」、「躺平了啊…不然你以為他薪水幾年能賺到2300萬加一棟房？」、「你這輩子不吃不喝，可能都賺不到」、「每年領股息吊打上班，真躺平」、「2350萬現金+一棟透天直接躺平了啊，傻子才回去上班」、「超爽的，拿去買定存股光股息就飽了」、「在高雄這樣已經人生無憂了」。

透天厝 離職

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