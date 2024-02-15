今年剩2個連假「國旅業者迎寒冬」？ 網嘆：3年疫情還是學不會教訓

春節7天假期已經收尾，許多人利用連假出國走春。一名網友盤點今年只剩下兩個連假，擔憂表示「國旅住宿會很慘嗎？」對此，有人犀利直言，「這樣好啊，3年疫情國旅還是學不會教訓，那就再送它1年」。

一名網友在PTT發文指出，自己算了一下今年的連假還剩下兩個，包括為期4天的清明連假，還有6月份共3天的端午連假，其他的二二八、五一勞動節、中秋節、雙十節都僅僅放一天假。對此，許多人絞盡腦汁研究「請假攻略」，希望讓休假天數直接翻倍，不過原PO擔心國旅越來越貴，大家衡量CP值後都只想飛海外，因此詢問「今年連假比較少，國旅住宿會很慘嗎？」

話題拋出後引起網友討論，有人回應，「政府說有成長」、「人少多少，價格就提高多少，不用怕」、「不會，困擾的是無法開盤子價了」、「要生意好就降價啊，寧願空房也不願降價的表示活得好好啦」、「國旅賺到手抽筋，但要裝生意不好」、「跟一堆人擠，不如平日請特休開心玩耍」、「要還房貸沒錢國旅啦」、「這樣好啊，3年疫情國旅還是學不會教訓，那就再送它1年」。

事實上，據《中央社》資訊，交通部觀光署統計，112年1月到11月台灣旅客出境人數高達1073萬9028人次，在外界預期國旅受到疫情嚴重打擊下仍有不錯表現，甚至比疫情前還要熱門。至於旅館平均住用率，旅館業與觀光旅館業都相較111年同期還要高，分別約成長16.57%、13.92%，觀光署表示，國旅住房沒有因出國旅客增加而受到影響。