台灣哪間休息站最頂？ 網點名3地方：腹地大、有夜景

春節連假期間，不少家庭都會安排走春行程，而能讓旅客休息、吃飯及上廁所的「國道服務區」是旅途必經的中繼點。日前，就有網友在PTT好奇發問「心目中最頂的休息站是哪個？」引起鄉民熱議。

原PO表示，他連假期間都會開車到各地玩，但旅途中難免感到疲憊，只要從新竹開車到高雄，都會選擇在休息站停一下，「每次都停清水，裡面很漂亮但感覺花滿多時間的」。他指出，能讓旅客迅速休息的服務區才是最棒的，因此他好奇提問「心目中最頂的休息站是哪個？」

貼文底下，不少網友分享心中最喜歡的休息站，「寶山，速尿速回」、「西螺啊，65元便當超頂的」、「大安休息站，下雨天不用撐傘」、「西螺有空中步道」、「中壢，可以讓你迴轉的休息站就是讚」。

其中最多網友點名其中最多網友點名「台中清水服務區」、「台南東山服務區」及「南投服務區」這3個休息區，「北清水，南東山」、「如果是服務區的話，清水應該是最頂沒錯」、「清水啊，超大，東西超多還可以看夜景」、「東山，北上休息距離適中，腹地廣大，還有魚可以看」、「東山有麥當勞給推」、「以前喜歡清水，後來覺得南投也不錯」、「南投服務區蠻美的」。