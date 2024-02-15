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診所前擺「搖搖馬」要幹嘛？ 一票家長狂讚：根本父母救星

聯合新聞網／ 綜合報導
網友發現，台灣不少診所都會在門外設置投幣式的電動搖搖馬，讓小朋友打發時間。照片為診所示意圖，與本文無關。圖／聯合報系資料照片
網友發現，台灣不少診所都會在門外設置投幣式的電動搖搖馬，讓小朋友打發時間。照片為診所示意圖，與本文無關。圖／聯合報系資料照片

在台灣，不少診所及藥局都會在門外設置投幣式的電動搖搖馬，讓小朋友可以打發時間。近日，就有網友在PTT指出，他在找家中附近的診所時，突然發現許多店家門前都有放搖搖馬，好奇提問「為什麼診所前面要放兒童搖搖馬？」

原PO表示，他近日生病，覺得喉嚨有點痛，便打開地圖搜尋家中附近的診所。不過他透露，自己在搜尋過程中，意外發現每間診所的店門前都有設置兒童搖搖馬，雖然他小時候也坐過，但長大後卻覺得很醜。

原PO指出，若家長打算讓小朋友打發時間，可以直接將手機借給小孩，不需額外花錢坐搖搖馬，好奇提問「為什麼診所前面要放兒童搖搖馬？」

貼文一出，立刻引起網友們討論，「賺錢啊」、「反正不放這個也會被停機車，多少賺點」、「加減賺一點」、「佔用騎樓成本很低」、「我小時候也很愛這些酷東西誒」、「其實是做功德的，大樹前面還放免費玩的」。

還有不少家長認為搖搖馬能有效安撫小孩，「10元大約1分鐘，五歲以下小孩超愛，我小孩每看醫生必坐」、「我女兒超愛，不投錢在上面坐也很開心」、「小孩在診所裡面尖叫跑來跑去很崩潰啊，這真的是父母救星」、「這些可能比你想的有用，尤其小孩這種不可控的年紀，需要一些東西吸引注意」、「真的有用，我姪女看醫生必坐」、「這安撫小孩的神器誒」。

PTT 父母 藥局

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