台北月薪73K被笑窮…他公開南部親戚年收酸「講話大聲」 網驚：還真的能

新春到，親戚齊聚來過年，一名網友指出，他在南部工作的親戚月薪9萬、年終3個月，氣焰也非常強，不知道是不是以這樣的條件看，在南部講話就可以大聲？貼文曝光後，網友也紛紛直呼：「還真的能」、「在台北也可以大聲！」

原PO在PTT發文寫下，他有個在高雄科技業上班的親戚，月薪9萬、年終3個月，這次回家過年，整個說話很大聲、氣勢很強，而自己在台北工作，月薪7萬3左右，就被對方笑窮。原PO也無言寫下，是不是在高屏地方，月薪9萬，年薪領15個月的人可以過很爽，所以才這麼嗆？

對此，大多網友表示，「250萬年收，南部快pr 99了吧」、「這在南部是土豪等級了」、「可以當高雄土皇帝了」、「要跪著跟他說話」、「雲嘉南高屏年薪破百都可以拍桌子」、「橫著走了」。

不過也有少數網友認為，「有房地產的才能大聲，南部驚驚漲」、「很多嗎？還是買不起房啊！一樣被地主按在地上」、「在科技業，只是應該的」。還有過來人分享，「我高中同學在北部找不到工作，在高雄做了十多年後，月薪20萬，不過他已經是廠長」、「遇過家庭小工廠，行業太小所以寡占，年收入真嚇人，還可以邊吹冷氣邊做」。