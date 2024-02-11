過年塞車憋尿怎解？他喊「1物成救星」 一票人讚：男女皆適用

大年初二回娘家，一大早北部許多路段出現塞車，而南部路段國10燕巢至燕巢系統路段，更出現「紫爆」車潮。交通部高公局預估今（11日）國道交通量為135百萬車公里，是平日年平均的1.5倍。一名網友也在PTT發文詢問大家：「塞車遇到內急該怎麼辦？」引起留言區熱議。

原PO在PTT發文指出，過去問這個問題，大多收到類似開玩笑的回答，像是使用寶特瓶、在路肩暫停、找草叢等，這次想聽聽看有沒有新答案。另外，他也分享一個自認還不錯的方法，就是「穿成人紙尿布」，不但不占空間、丟棄方便，大小便也都可以解決，他寫道：「因為剛好有小小孩，知道尿布的吸水威力有多強，即使你緊貼著尿布尿，下面一樣乾爽，包一包就可以丟了！」

貼文曝光後，網友紛紛認為，「尿布好用，我行之有年了，男女皆適用」、「常載妹子出遠門去玩的話，必備尿布」、「日本綜藝節目去非洲找人，都一律建議穿紙尿布，還滿不錯的方法呢」、「聽過去美國時代廣場跨年的，真的有人會包成人紙尿布進去跨，很實用的」。

也有網友建議可以準備尿袋，「有種尿袋裡面有結晶，會吸尿除臭」、「有杯子造型的尿壺，男女都可以用」、「小便就緊急尿袋，大便就等屎吧」。