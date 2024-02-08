沒人肯幫忙！一大家子等她煮年夜飯 人妻甩手「開天窗」怒回娘家

華人傳統習俗中，農曆新年總要全家團聚吃年夜飯，但久久見一次面的親戚，卻也可能因分工不均而引起家族糾紛。有人妻結婚第一年被要求拜拜、煮年夜飯，整個大家庭卻沒人要幫忙，她一氣之下怒回娘家，從此之後每年春節都安排出國旅遊，眼不見為淨。

一名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」PO文，表示自己目前結婚五年，嫁到夫家第一年的過年，因為自己先生年紀最小，她就被家族群拗要煮除夕團圓飯和準備拜拜，過程中卻沒有人要幫忙，「大姑共6位、大伯2位，有已婚、未婚、離婚，全在客廳滑手機、吃零食，只有我老公幫我。」當天她拜完之後，其他人催她去煮年夜飯，她請大家幫忙卻全都推拖沒空，她氣得直接開天窗，什麼都沒煮，帶著老公回娘家吃飯，「這什麼婆家啊，我又不是女傭」。

從此之後的過年，她都直接飛出國休年假，先生也挺她，「不互相的人做再多，也認為那是妳應該做的」，今年她同樣選擇出國飛向義大利，發文鼓勵媳婦們不用委屈求全。

網友紛紛留言支持這位人妻有勇氣，「反正他們有拜拜的可以吃就好了」、「最喜歡這種有能力改變不屈服垃圾習俗的女人」、「雖然過年出國費用比較高，但遇到不知互相幫忙與懂得感恩的親友，團費再貴都要飛起來」、「超強！弄到一半直接回娘家，面子都不給。只服你」、「黑化才能讓媳婦過好日子」。有人好奇夫妻倆那年直接回娘家開天窗後婆家的反應，人妻回覆「就只能自己去找吃的啊！」

也有人讚賞神隊友和娘家支持，「老公是不是神隊友真的決定妳在家的地位」、「生九個很猛欸，老公願意幫還不錯」、「你很棒，娘家也很明理挺女兒，開天窗！太爽了，我以前沒這個勇氣」。