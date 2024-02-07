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紅包袋丟掉好可惜！她想「重複利用」遭提醒會衰 眾人反應一面倒

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇，為何過年的紅包袋不能重覆使用。示意圖／ingimage
網友好奇，為何過年的紅包袋不能重覆使用。示意圖／ingimage

每到新年，最多人期待的就是「領紅包」環節。不過，有女網友在Dcard表示，她曾收過不少設計很可愛的紅包袋，認為將其丟掉非常可惜，因此自己本打算將舊紅包袋給長輩，再請對方回包，同事卻強調「不行」，讓她不解提問「紅包袋不能重複使用嗎？」

原PO透露，她每年都會收到紅包，將袋中的錢拿出來後，袋子就沒再使用，若紅包袋保存得不夠完好就會將其丟掉，「但有些可愛圖案或很有創意的紅包袋真的覺得丟了可惜，留著又沒用」。

對此，原PO原本打算將舊紅包袋給長輩，再請對方回包，「這樣重複使用比較環保不浪費」。不過同事在得知她的想法後，卻強調習俗上不行這樣，收到舊紅包袋的人會沒有好運，讓她不解提問「想問大家真的不行嗎？不是包給別人，是包給我自己，不能當作好運又來嗎？」

文章一出，有大批網友表示不在意紅包袋重複使用，「裡面的東西才是重點，有沒有包過其實沒差」、「沒什麼破損，超級可愛的，我就繼續用，但大部分都磨損了也不是很好看」、「我們家的紅包袋都重複用誒，每年都會留下來，12生肖都有，而且保存的很好」、「我們家都這樣重複用，除了有印生肖圖案和年份會丟掉之外」、「我覺得沒有大破損、使用痕跡或是有年份限定（比如有生肖圖案）的話，繼續用應該也還好吧」。

還有不少人會收藏紅包袋，「習俗是不能用重複沒錯，我自己會蒐集好看很新的紅包袋，裝自己要分類的東西，然後每年淘汰不喜歡的紅包袋」、「我媽媽是教我要把所有紅包袋都收進一個盒子裡誒～就一直留著就好，因為那是代表長輩對你的祝福」、「我都收起來，不同人的分開，按照年份收藏」。

事實上，有不少人認為使用過的紅包袋代表「好運已經被拿走了」，因此十分忌諱將舊紅包袋送給他人。除此之外，還有不少關於紅包的習俗禁忌，包含紅包不能封口也不可以摺、紅包金額避免單數（1000元算雙數）、舊紅包袋不可亂丟置垃圾桶，應在除夕圍爐前送至廟宇金爐隨金紙燒化等。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

Dcard 禁忌 紅包

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