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大掃除他想換1清潔器具「好用嗎？」 眾人全好評：一用回不去

聯合新聞網／ 綜合報導
過年前許多人都會居家大掃除，乾乾淨淨迎接新年。 示意圖／ingimage
過年前許多人都會居家大掃除，乾乾淨淨迎接新年。 示意圖／ingimage

過年前不少人都會利用假日進行大掃除，有人會特地挑選清潔用品和器具，就是希望能夠方便省力又好用。有一名網友沒買過「好神拖」，剛好家中拖把壞了，因此考慮是否要換「好神拖」來試試看，多數過來人大力推薦「好用」。

這名網友在PTT發文問大家「好神拖到底好不好用？」，他說這一兩天要進行過年前的大掃除，沒想到剛好家裡的普通傳統木棍拖把壞掉，讓他考慮是否要換成傳說很好用的「好神拖」。原PO說並沒有買過這種產品，但曾經有用過別人的幾次，使用感想是「旋轉脫水滿有趣的」，也因此考慮是否要趁家裡拖把壞掉之際換成好神拖。

不少用過的人一致稱讚，「光不用手擰就贏傳統了」、「好用可買」、「脫水方便啊，但那棉頭是消耗品」、「用了就回不去，記得不要買腳踩的」、「你自己用幾次就知道多省力了」、「如果你媽在拖，為了她身體好，幫她換吧」、「幾百塊而已，只要能省一點事就賺了」、「好用，別再用海綿拖把了」、「很多媽媽原本用抹布擦地，好神拖一用回不去」、「現在有更新的，水桶比較小不佔空間」。

還有網友給予其他建議，「給機器人拖就好了」、「現在機器人都掃拖烘，你lag太久了」、「現在是吸塵器+拖把一體了」、「掃脫烘機器人用過回不去，除非你家地上雜物很多，不好讓機器人走」。

大掃除

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