《夜夜秀》本季收官！主持人賀瓏自曝「虧了500萬」 網友評問題點

由薩泰爾娛樂製作的脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》，昨（6）日於YouTube上傳本季最後一集，主持人賀瓏難得感性分享做節目的心聲，其中便提到做節目其實不像網友口中說的「爽賺」，這一季就賠了將近500萬元，跟前任主持博恩製作第一季時一樣。對此，有網友相當訝異，好奇做節目是不是真的很困難，並表示「我決定以後看YouTube我都不把廣告按掉了」。

賀瓏在影片中感謝所有贊助廠商、業務團隊及所有工作人員，並坦言起初宣布要接下夜夜秀時，有不少人都擔心流量不起色、招商會很困難等，因此他相當感謝廠商願意投注。此外，針對外界傳言節目賺了很多錢，賀瓏直言，其實這一季已經虧了快500萬元，「剛好跟博恩夜夜秀第一季的狀況是一模一樣的數字，我有做到跟博恩一樣的事」。

對此，有網友在Dcard發文，感嘆「所以做節目真的是很困難」，並決定以後看YouTube都不把廣告按掉，「專心把廣告看完，雖然沒辦法成為會員，但至少可以增加廣告的收益」。

不過也有網友點出節目不好笑才是主因，「老實講賀瓏跟博恩的差距還有一大段距離，賀瓏的梗太單一，每次都是嘲諷然後尬笑，從吳宗憲那集就可以看出控場能力完全控不住來賓」、「單純就是不好笑啊」、「賀瓏不行吧，這次好多炎上點」、「為了提高娛樂性，結果失去了這種諷刺政論該有的深度，搞得不好笑又沒深度」、「我也認真覺得沒之前那麼好笑了，連來賓也是，不知道是不是主持人掌控的能力」。

不過也有人給予鼓勵，「我覺得比博恩好笑很多，看來喜劇真的不好做」、「我也覺得很好笑，跟Albee的互動也越來越好，直到出事就變得不太敢講了，希望下一季可以重整心情再出發」、「我覺得很好看欸，不一定要很好笑，但是題目會想點進去看，而且台灣需要這種節目吧」、「Respect賀瓏，這個秀絕對不是時間到上去就好，事前準備超級麻煩的，再多磨練多打磨，戲棚站久了就是你的」、「賀瓏第一季這樣的成績超強了好不好」。