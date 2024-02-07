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台灣人問「大陸數字7手勢」怎麼比？陸網曬一排示範照：沒幾個一樣的

聯合新聞網／ 綜合報導
有台灣人問大陸網友怎麼比7，結果留言區竟被蓋多達一千樓，出現各式各樣的比7手勢版本，嚇壞了其他大陸網友。圖／擷自小紅書
有台灣人問大陸網友怎麼比7，結果留言區竟被蓋多達一千樓，出現各式各樣的比7手勢版本，嚇壞了其他大陸網友。圖／擷自小紅書

每個國家比數字的手勢不同，像台灣人比7的手勢，在德國是代表2，隨著網路交流，可以了解到不同地方差異性。一名台灣男網友發文表示，台灣人比7是食指和大拇指伸直構成直角，但大陸人卻說這是8的意思，令他霧煞煞提問「那大陸人是怎麼比7的」。貼文一出意外獲得迴響，許多大陸網友紛紛貼出示範照，熱情分享自己家鄉比7的手勢，也有人一看崩潰留言「我的媽呀！怎麼大陸各地都不一樣」、「這玩意能不能統一一下...」。

該名男網友在小紅書PO出一張比7的手勢照，表示他是這樣比7的，但他的朋友卻說，在大陸這手勢代表8，因此他好奇發文問，大陸人到底是怎麼比7的。

貼文曝光後意外引起熱烈迴響，留言區甚至被大陸網友蓋超過一千樓，許多人紛紛熱情貼出「比7示範照」，提供自己家鄉手勢給原PO參考，但由於大陸幅員遼闊，每個地區比數字的手勢都有些微差異，產生很多版本，也讓一些網友崩潰，「什麼！我一直以為比手勢是全大陸統一的」、「怎麼我的7都和大家不一樣...」、「網友就像一群道士在交流手勢」、「這個問題已經無解了」。

不少大陸網友熱情提供比7的示範照，卻發現每個人手勢都不同，崩潰喊「這玩意能不能統一一下」。圖／擷自小紅書
不少大陸網友熱情提供比7的示範照，卻發現每個人手勢都不同，崩潰喊「這玩意能不能統一一下」。圖／擷自小紅書

如果真的明確分出差異，有人指出可以勉強用地區分為華北手勢、閩粵手勢，在這兩種手勢中，比1、2、3、4、5、6、9數字看起來都一樣，但唯獨7和8差別最大，例如華北區域的民眾比7像「眼鏡蛇」，而閩粵區域的民眾比7和台灣差不多，但直角開口是往下的。也有人表示，「大陸兩廣、福建比7手勢和台灣一樣，但在其他地方，這種手勢就是8」。

有網友說大陸各地數字手勢差異巨大，有很多版本。圖／擷自小紅書
有網友說大陸各地數字手勢差異巨大，有很多版本。圖／擷自小紅書

有網友笑說，問大陸人怎麼比7根本沒有正解，有人直接崩潰歪樓。圖／擷自小紅書
有網友笑說，問大陸人怎麼比7根本沒有正解，有人直接崩潰歪樓。圖／擷自小紅書

香港人被指比7很像罵人手勢。圖／擷自小紅書
香港人被指比7很像罵人手勢。圖／擷自小紅書

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