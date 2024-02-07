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年前最後一天上班！ 內行人曝請「這三天」：爽放11天

聯合新聞網／ 綜合報導
今天為農曆年假前最後一天上班，有網友今天請特休進入「假期模式」。示意圖／Ingimage
今天為農曆年假前最後一天上班，有網友今天請特休進入「假期模式」。示意圖／Ingimage

明天開始就是連續7天的年假，不過，也有部分上班族已經開始進入「假期模式」，有網友表示，今天請了特休開始放假，讓他好奇今天還有哪些人要上班，從事醫療業、銀行業、物流業等人哀號今天無法請假，但也有網友笑說，今天上班可以發呆，應該要請15到17日。

一名網友在PTT以「今天還要上班的都是哪些人？」為題發文表示，今天是農曆年假前最後一日上班，因此直接請特休多放一天假，同時，他也好奇今天還有哪些人要上班，「應該大多數的人都請假了吧？」

對此，一票無法在今天請假的網友紛紛留言，這群網友多從事醫療業、銀行業、運輸業或公務員等，「醫院地縛靈啦」、「我醫生！明天還要值班到除夕早上，過年期間要輪流來值班」、「銀行行員，被摧殘兩天了，可憐」、「捷運總要有人服務吧」、「今天物流最後一天」、「公務人員」。除了這些產業外，也有些網友因各種原因無法休假，「我啊，特休全用光了」、「「今天開KPI會議！哭啊」、「今天公司發現金紅利，不能不來」、「年後離職，今天來打交接清單」。

但也有網友表示，今天上班其實很輕鬆，請特休反而浪費，「今天上班沒事又能混薪水」、「長連假前的上班其實很悠閒」、「今天去也沒人想做事，幹嘛不去」、「今天那麼閒，何必浪費假，用公司冷氣網路耍廢才爽」、「老闆會發紅包啊，請假就少拿了」、「傻子才這時候請假」。

由於後天為除夕日，明天為星期四，因此調整為放假日，因此上班族下週六（17日）需補班，網友們表示，若真想請特休，應該用在下週四到下週六（15至17日），等於連假共有11天，「今天是去發呆的，要請是請15～17日」、「都馬請15、16+17日公司送一天」。

2024年春節有7天。圖擷自行政院人事行政總處
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上班族 特休 連假 除夕

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