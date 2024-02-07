好市多又出現神品！他買「日本西點禮盒」追劇回神後半盒吃光
知名美式賣場好市多裡面販售的商品包羅萬象，民眾也時常在裡面挖到寶藏，日前有名網友在臉書社團裡面分享自己買到的零食，吃過之後讚不絕口，引起一票贊同聲浪，還稱是過年送禮好選擇。
原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」裡發文分享，近日他特地去內湖好市多，就是為了購買一款新上架的餅乾禮盒「BOURBON HIGH SELECTION 精緻西點禮盒」，留言處有網友表示自己吃過之後一直很喜歡，在等特價時想囤貨，原PO回覆說自己害怕被掃光，已經先買2盒了。
原PO也分享自己的食後心得，他稱這款點心甜度不算高，配著咖啡或茶飲非常適合，而且禮盒內是多款小點心組成，不容易吃膩，每種口味都很好吃，一盒就有好幾種可以慢慢品嚐，大人小孩都很捧場，原PO笑說這盒真的太犯規，他晚上看一集韓劇，在不知不覺間竟然吃掉一半了；另外，這款餅乾還有附贈紙袋，如果過年走春時要送禮也很剛好。
貼文下方不少網友留言，紛紛表示要去掃貨了，「這好吃，沒送人自己吃光了」、「這品牌的餅乾都好吃」、「偶然吃到這餅乾，這真的好吃，連挑嘴的老媽都讚不絕口」、「好吃也不貴」，此外，原PO表示便利商店也有販售小包裝的，但價錢比較貴一點，但能一次吃到多種口味、份量也不會造成負擔，感覺很不錯。
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