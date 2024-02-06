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年菜吃麥當勞長輩翻臉？作家封「過年三寶」 網笑回：全中

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友討論提議，讓速食餐點入列年菜！圖為麥當勞自1月17日起限時推出「金迎招財薯來堡」、「金迎招財福堡」。圖／麥當勞提供
有網友討論提議，讓速食餐點入列年菜！圖為麥當勞自1月17日起限時推出「金迎招財薯來堡」、「金迎招財福堡」。圖／麥當勞提供

過年圍爐聚餐，總是能看到豐富、具有吉祥意涵的菜餚。不過一名網友抱怨，有些長輩煮的年菜很難吃，自己回家還要找其他東西充飢，不如直接買速食爽吃一波，「有人試過嗎？這樣長輩會不會翻臉？」

一名網友在PTT發文表示，家裡每次準備的年菜，不外乎都是青菜、海鮮、火鍋，有些長輩廚藝不好，讓食物難以下嚥，所以他根本不想吃年菜，結果深夜晚上肚子餓，只好找泡麵充饑。他直言，「這樣還不如買麥當勞漢堡、薯條、可樂來吃，再搭上必勝客披薩一定超爽的。有人試過嗎？這樣長輩會不會翻臉？」

話題一出，網友紛紛吐槽，「吃麥當勞、必勝客當年菜有什麼爽的」、「肚子餓沒力氣生氣吧？」、「如果吃便當我也沒差，但是吃這些是故意找碴吧，一堆炸物想搞誰？」、「這我平常都不想吃了，被噴剛好」、「99%會，剩下1%開明的會答應」、「感覺會，別玩火」、「這已經不是價格問題，重點是菜式長輩吃不慣吧」、「我不是長輩，但我也會覺得這樣很白癡」。

不過也有網友分享，「吃Buffet最好，什麼選擇都有」、「有一年幾乎都買外食、壽司、烤肉什麼的，長輩能接受就好」、「家裡過年吃麻辣火鍋超爽」、「準備食材自己弄火鍋吃也不錯」、「我除夕訂TGI FRIDAYS，我爸也沒說什麼」、「我絕對答應啊，傳統年菜根本就是熱量核彈」、「我家年夜飯就是火鍋+炸雞」、「自己過想要怎麼爽吃都行」。

而在先前，作家黃大米曾發文指出，自己觀察「麥當勞、肯德基、披薩」就是「過年三寶」，因為在年假期間吃過的人非常多，也有不少人附和「三個全中」、「我家社區的紙類回收堆滿了這3家的紙盒、紙袋」。

年菜 長輩 麥當勞

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