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不過癮！他嫌過年放假7天太少：爽沒幾天就要上班

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO抱怨今年過年的假太少。 示意圖／ingimage
原PO抱怨今年過年的假太少。 示意圖／ingimage

2月8日就是小年夜，也是過年長假的第一天，今年的年假比起以往來得少，僅短短7天，就有網友對此感到很失望，發文表示過年放幾天假之後就要開始上班，感覺很不過癮，貼文引起眾人熱議。

原PO在PTT以「春節為什麼連一個完整的禮拜都沒有？」為題發文，他說「春節是台灣最重要的節日，結果初一那個禮拜爽沒幾天，還要回去上班」，他羨慕日本的假期都好幾個長假，但台灣的假卻很短。其實今年的春節雖然從小年夜就開始放假，但是只有短短的7天，2月15日就恢復上班課，2月17日（周六）則需補班。

貼文一出，不少人解釋這是因為去年補班太多惹怨的結果，「因為有人不想要補班」、「去年不是還很多人罵補班嗎？」、「來了，補班被靠北，改過來又靠北」、「去年那是補來的，說得好像本來就放那麼多」、「去年彈性放假補班被你們嫌到靠北，別說忘了」。

更有許多網友覺得台灣的假已經夠多了，「台灣人假太多了」、「其實7天差不多，10天真的太長」、「放假不重要，趕快工作買房才是重點」、「勞工一堆工作狂，放太久還會抱怨」、「已經過很爽了，還在那邊怪東怪西」、「7天很爽了吧」、「說真的啦，春節放太多也很無趣了啦」、「假太多，嫌少自己請」、「去年年假太長被罵，今年才減少天數吧？我個人覺得7天滿剛好的」。

春節

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