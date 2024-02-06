科技業待5年！他年終獎金「僅18K」 過來人苦勸：快換工作
農曆春節即將到來，不少人年終獎金都已入帳。對此，一名網友抱怨，自己在科技業工作邁向第5年，收到年終獎金只有1萬8千元，讓他相當傻眼，直言1年內完全沒有請過任何的假，竟然被扣如此慘烈，好奇「這樣算合理嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在Dcard以「超派年終獎金」為題，指出自己是一名作業員，在某科技公司工作邁向第5年，近日收到年終獎金僅有1萬8千元，讓他相當傻眼。他自認有一個月的幾天表現比較不好，但1年內完全沒有請過任何的假，獎金被扣到如此慘烈，讓他好奇發問「這樣算是合理的嗎？」。
貼文一出後，不少網友直言，作業員因為取代性高，被公司這樣對待很正常，紛紛表示「作業員不意外，取代性很高，不喜歡就換份工作囉」、「如果公司沒賺錢的話，作業員被這樣對待其實也是正常的，因為就算你不做，公司也很好找到新的人代替你的職位」、「作業員不意外，錢超級少！我離職前拿到的年終只有6000，當時做了6年」、「這家從以前就是出了名的雷…」、「作業員的悲哀」、「作業員別鬧了，取代性高的工作沒有議價空間」。
不過，也有部分網友建議趕快換工作，紛紛指出「想辦法提升自己，不要做OP，就可以領更高的薪水呀」、「這底薪你做的下去，隨便找個服務業都比他好」、「呃…換工作吧，很多勞力缺工開高薪的，去找找」、「比一般傳統電子廠還不如，可以考慮換工作了」、「製造業去年大多不景氣，不少公司沒訂單直接放無薪假，要換的話，先打聽好目標公司的狀況」、「過份到不知道該說什麼…換公司吧，這是侮辱人吧…」、「做5年這底薪，可以換工作了」。
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