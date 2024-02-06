女神降臨真人版！ 化妝高手連「睡覺也帶妝」 男友突襲見素顏秒提分手

韓劇《女神降臨》中，女主角任朱靜因長相問題被霸凌而感到自卑，在苦練化妝技術後搖身成為校園女神，不過卻也讓她不敢以真實面貌示人。而日前一名女網友分享，她的化妝技術十分厲害，歷任男友都不曾見過她素顏，因為她基本上都帶妝睡覺。然而現任男友前陣子到女網友家突襲，見到她的素顏後竟提出分手，「他說他不能接受我素顏的樣子」，荒唐理由讓女方及友人都相當傻眼。

原PO在「Zuvio」發文表示，自己的化妝技術高超，會依據穿搭改變妝容風格，完妝後顏值極高，她透露，「除了在家，只要出門基本上都會化妝」，甚至連吃宵夜都會化妝。原PO坦言，歷任男友都沒看過她素顏，因為她會帶妝睡覺，或等男友睡著後卸妝，再早起化妝。然而，前陣子男友到她家突襲，目睹原PO素顏的樣子後向她提出分手，「他說他不能接受我素顏的樣子」。

原PO提到，身邊的姊妹都紛紛勸她不需要活得這麼痛苦，她們都覺得原PO素顏也不醜，甚至也認為原PO因為素顏被分手很荒謬，「我自己都覺得荒謬，沒想到真有這麼一天我也能變事主。」不過她轉念一想，至少短時間內不用再化濃妝，素顏也可以讓自己好過點。

此話題一出引發網友熱議，「真辛苦，愛與喜歡是建立在化妝 」、「識人不淑」、「至少看清楚一個男人，拍拍妳」、「只能說真正愛妳的人一定是希望看到妳最真實的樣子，提早看清一個人也很好」。不過也有網友表示，「我倒覺得與其用化妝去改變自己，還不如坦坦蕩蕩的去面對自己的長相」、「我只能說妳得至少讓對方心裡有底啊，總不可能一直面具過日子」。

此外，原PO的化妝術也勾起網友的好奇心，「好奇前後的差別真的有那麼大嗎」、「可以教一下怎麼化妝的嗎？感覺真的很厲害欸」、「想看比較圖+1，說得好神」、「你有考慮教人嗎？我想報名」、「可以開YT教人化妝」、「好想看妝前妝後」、「好想看照片」。