北捷冷知識！月台「神秘燈條」用途曝光 亮1顏色先別上車

一名男子近日在=@RTikTok@=a href="https://www.tiktok.com/@redou_tv/video/7325343813675846919?embed_source=71929435%2C121374463%2C121351166%2C71838017%2C121331973%2C120811592%2C120810756%3Bnull%3Bembed_share&refer=embed&referer_url=www.chinatimes.com%2Frealtimenews%2F20240204000869-260405%3Fctrack%3Dpc_life_headl_p03%26chdtv&referer_video_id=7325343813675846919" target="_blank">分享北捷冷知識，其中提到在板南線的某些站中，月台站名下方有長型光條，會呈現綠、黃、橘、紅等4種顏色，這也代表車廂內的人潮情況。對此，留言區不少人紛紛直呼：「長知識了」、「燈條第一次知道！」

男子發布的短影音中提到，月台站名下的長型光條是用來顯示車廂內的擁擠程度，目前只有龍山寺站及忠孝復興站有這項設施，引起不少討論。不過也有其他網友補充，其實燈條現在也新增好多站了，而文湖線的擁擠程度是由電視播出來。

事實上，北捷曾在粉專表示，車廂擁擠度顯示光條的原理，是利用電聯車下安裝的「壓力感測器」，將偵測到的「車廂載重」訊號回傳至資訊系統，計算出車廂載重所承受的壓力值，再換算為車廂載客人數，結合列車位置、載重等相關數據後，即可得到車廂擁擠度資訊！而光條顏色共分為四個燈號：綠色代表人少舒適、黃色代表人潮普通、橘色代表人潮略多、紅色代表人多擁擠。