台灣冬天常常可見街上大人小孩都穿著羽絨外套，是最為普及的衣服款式之一，不過羽絨外套到底要怎麼洗，也是不少人想知道的答案。有一名女網友表示聽到家人說不可以將羽絨外套丟洗衣機洗，讓她好奇到底要怎麼清洗比較好，貼文吸引不少有經驗的達人分享方法。

原PO在PTT表示自己是對衣服有點潔癖的人，只要穿羽絨外套遇到下雨天，很怕外套會變臭，因此隔天一定送洗衣機選柔洗模式清洗，但之前和家人聊天時，聽到她們說羽絨外套不可以隨便亂洗，至少也得去找乾洗店處理，不過原PO上網Google看到有些文章說丟洗衣機洗沒關係，讓她不知道羽絨外套臭掉要用什麼方法清洗比較好？

有不少過來人分享經驗，「放洗衣袋丟洗衣機」、「平時可以使用吹風機去濕除霉味」、「羽絨會有臭味，所以要先浸泡」、「第一是不能常洗，第二是要套小型的洗衣袋再去洗」、「羽絨衣不能乾洗吧，然後不用怕晾不乾，用除濕機吹兩天，期間去拍羽絨，結球把它搓開然後再拍，邊除濕邊拍就可以恢復澎度」、「洗完再丟烘衣機冷烘，就恢復蓬鬆感了，也不會結球」、「我做檢驗的～可以用水洗喔，洗完要用烘乾的，可以加幾顆網球下去打讓毛蓬鬆」。

《元氣網》就曾報導有家事達人教導清潔羽絨外套的方法，首先先準備牙刷和洗衣精，在袖管或領子等比較會有嚴重髒汙的部分，利用沾了中性洗滌劑的牙刷輕刷去除髒汙，再將衣服所有拉鍊都拉上並放入洗衣機洗，這樣可防止衣服相互糾纏在一起，也可以有效的阻止拉鍊損壞。

洗衣機如果沒辦法選擇手洗模式，也可以選擇毛織品洗滌模式，接著只要放入一匙洗衣精就夠了。洗完後脫水1分鐘就可以結束，然後放在通風良好的地方，並在最快的時間內使羽絨衣變乾會比較好。達人提醒，風乾羽絨衣時，不要將羽絨衣掛在衣架上，要平放在平坦的地方風乾。另外，羽絨衣脫水後，可以用手或衣架輕輕拍打，讓結成一團的羽絨恢復體積。