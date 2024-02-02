他列高雄5建設「還缺什麼才能起飛？」 眾人曝答案：一直都缺

高雄市是台灣第三大城市，近年來在交通、招商等方面都有顯著地成果，有網友就列出5項高雄正進行的建設，並好奇問大家還缺哪些高雄才能起飛？貼文一出引起不少討論，其中最多人點出的原因就是高薪工作機會。

原PO在PTT列出5項高雄目前正在進行的建設，第一是高雄捷運黃線已經動工，未來完工後，整個高雄路網覆蓋應該有70%以上；第二是國道七號，完工後，貨櫃車不用再進入高雄市區，大大提升市民安全。

第三是清交（清華大學、陽明交通大學）到高雄設分校，未來南部學子不用特地跑北部讀頂大了；第四是凹子底漢神3館、鳳山Lalaport，高雄目前有夢時代、漢神本館、漢神巨蛋等3間很強的百貨公司，現在要再加入兩間看起來也很強的百貨；第五是眾所矚目的 台積電@=設廠，原PO說高雄最缺的就是高薪工作機會，之後可能會因為台積電設廠的關係有一點點改變，他希望高雄能繼續招商引資，讓更多大廠來投資。

原PO也好奇除了這5項之外，高雄還缺少什麼建設，未來才能起飛？貼文引起熱議，「人行道、騎樓整平，友善的行人通行空間」、「大型圖書館美術館多一點，謝謝」、「有高美館、總圖、衛武營歌劇院了，我覺得還可以啊」、「總統府，遷來保證先超台中後追台北」、「缺『願意回鄉的北漂鳳凰』」、「其實以中型都會，高雄這些建設很足夠了」、「為啥都沒大型運動中心？好歹也是個直轄市」、「還缺大型空氣清淨機吧」、「產業轉型，不要空汙」。

當中不少人點名最缺高薪工作機會，「一直都是缺工作機會，不夠多元」、「建設作用不大，房價根底就是要多元就業機會」、「缺工作機會、好大學」、「缺高薪工作機會，一堆低薪傳產缺」、「缺正常薪水的工作機會」。