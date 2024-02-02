1個人過除夕夜！他求問年夜飯該怎麼吃 過來人建議這樣做才不孤單

春節是華人非常重要的節日，代表著闔家團圓的日子，但有不少人因為工作或其他原因，只能一個人孤單地過節。有一名網友表示因為工作和家裡的原因，今年只能一個人吃年夜飯，結果卻不知道要吃什麼，有過來人就建議趙平常心去過才不會覺得孤單。

這名網友在Dcard以「一個人年夜飯可以吃什麼？」為題發文，他說今年因為工作排班，再加上家中有一些事情，讓他今年只能一個人過除夕夜，不免覺得有些傷感。也因為第一次一個人過年，不知道年夜飯該吃些什麼，他說餐廳或網路上預訂的年菜都是多人份的，一個人根本沒辦法點，就算要去餐廳吃也覺得很尷尬。

原PO不太想要除夕夜吃披薩炸雞等這些速食來度過，但又覺得吃小火鍋或吃到飽也怪怪的，還好有同事推薦超商有賣單人年夜菜，讓他覺得可以考慮。不過原PO還想看看是否有其他選擇，因此想問大家「有推薦一個人年夜飯可以怎麼吃嗎？」

貼文引起不少討論，「隨便弄煮個麵、水餃或蒸饅頭包子就很好呀」、「覺得把那一天當作平常日去過，不然餐桌越豐盛，越顯得孤單喔」、「有一年除夕因為工作關係無法跟家人一起度過，我記得我點了麥當勞，吃自己喜歡吃的東西好好犒勞自己」、「吃自己想吃或喜歡的東西」、「火鍋吃起來有一種圍爐感」、「日子過好比較重要，不用拘泥於形式。還是很多人選擇去工作，賺過年財」。