臉書見超酷活動「叫阿嬤把紅紫色外套丟掉」網嗨喊：這已經是一個族群了

臉書網友時常發起有趣的線上活動，像是「請願麥當勞薯餅10點半之後也可以單點」、「除夕一起爽看大偉鱸鰻3」、「把象鼻岩更名成水豚岩」，都引起萬人響應，而最近還有人舉辦「叫阿嬤把紅紫色外套丟掉」的活動，日期就訂在2月8日小年夜。

一名網友日前在臉書舉辦線上活動，名稱為「叫阿嬤把紅紫色外套丟掉」，並附上一群中年婦女在櫃檯前，都剛好身穿紫紅色羽絨外套的照片，髮型也同樣燙著小卷。該活動日期是2月8日上午11點，日期恰逢小年夜，目前已有2467人回覆，其中165人表示會參加，2303人透露有興趣。

在活動討論區當中，有網友說道，「我阿嬤也有，是股東會贈品嗎？」、「供給源源不絕…」、「隨便路過公園長輩們的標準色系」、「還有桃紅色外套，這已經是一個族群了」、「發現我媽也這樣穿，救命」、「我決定參與，請大家多多支持」、「但我超多件耶」、「我還把我所有紫色的外套、衣服通通給我媽耶！」、「身為35歲的小夥伴，本以為我可以很強烈的支持這個活動，但發現我自己也有一件很接近紅紫色的羽絨背心，這樣的我是個混蛋嗎？」

早在2019年，就有Dcard網友發現許多女性長輩都穿桃紅、紫色的外套，因此直呼「我在懷疑他們有團購外套嗎？這可以稱作大媽最愛的顏色！」對此，有人認真解釋，「應該說亮色系的會讓長輩的氣色比較好，不會暗沉沉的」、「人老了就會想要有女人味一點…等我們都老了就知道了」、「以色彩學來說，紅色波長比較長，長輩老了眼睛對顏色的敏銳度會降低，因此會開始喜歡上亮色系的顏色」、「我問過！她們說這樣才有活力」。