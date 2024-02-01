連鎖家具店「價格透明」惹人厭？ 他指傳統店「難宰羊」遭眾人反駁

許多人布置房屋時為求方便，更傾向到連鎖家具店採買。不過一名網友分析IKEA、宜得利家具店的優勢之後，好奇詢問「是否會讓傳統家具行很討厭？」

一名網友在PTT八卦版上發文指出，以前傳統家具行都是看人喊價，價格非常的不透明，但是隨著國外連鎖家具店IKEA、宜得利來到台灣，透明的價格讓傳統家具行「很難宰羊」，因此他問道，「傳統家具行是不是恨死IKEA、宜得利？」

不少網友反駁，兩者有不同客群，優勢也不太一樣，「傳統的便宜多了，會買的就知道」、「傳統家具行服務到家，還是有固定擁護者」、「傳統家具行就主打實木、耐用，還是有其優勢在，IKEA跟宜得利的家具便宜，但耐用度沒辦法跟實木家具相比」、「傳統家具行就是要買實木的客群」、「老人家不喜歡IKEA，喜歡傳統家具」、「傳統能客製化屌打」、「會殺價的話，傳統家具行便宜很多還含運和組裝」、「IKEA主打便宜，搬家直接丟了，因為一拆就爛」、「不要擔心廠商沒賺錢」。

但也有人直言，連鎖家具店仍具有競爭力，「IKEA也是有分便宜和貴的啊，除非像北部很潮濕外，便宜貨根本也很難壞」、「家裡有小孩用實木哭死，馬上給你刮花」、「我IKEA幾百塊白桌也用了7、8年，很值得」、「傳統家具行的爛東西哪有比較耐用？人家也跟大陸進貨好不好」、「現在都小室小廳，誰買傳統家具？」、「那兩家是走CP值的好嗎，可能淘汰一些爛家具行啦，但市場區隔絕對在」。