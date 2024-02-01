快訊

韓江配確定！經兩輪投票 江啟臣獲54票當選立法院副院長

挪10億公款買飛機、超跑 金管會重罰台中銀、停職董座王貴鋒3個月

桃園鬧區警匪衝突！通緝犯拒捕撞警車頭全爛 多名員警受傷送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連鎖家具店「價格透明」惹人厭？ 他指傳統店「難宰羊」遭眾人反駁

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇，連鎖家具店價格透明，是否影響傳統店家的銷售狀況。示意圖／Ingimage
網友好奇，連鎖家具店價格透明，是否影響傳統店家的銷售狀況。示意圖／Ingimage

許多人布置房屋時為求方便，更傾向到連鎖家具店採買。不過一名網友分析IKEA、宜得利家具店的優勢之後，好奇詢問「是否會讓傳統家具行很討厭？」

一名網友在PTT八卦版上發文指出，以前傳統家具行都是看人喊價，價格非常的不透明，但是隨著國外連鎖家具店IKEA、宜得利來到台灣，透明的價格讓傳統家具行「很難宰羊」，因此他問道，「傳統家具行是不是恨死IKEA、宜得利？」

不少網友反駁，兩者有不同客群，優勢也不太一樣，「傳統的便宜多了，會買的就知道」、「傳統家具行服務到家，還是有固定擁護者」、「傳統家具行就主打實木、耐用，還是有其優勢在，IKEA跟宜得利的家具便宜，但耐用度沒辦法跟實木家具相比」、「傳統家具行就是要買實木的客群」、「老人家不喜歡IKEA，喜歡傳統家具」、「傳統能客製化屌打」、「會殺價的話，傳統家具行便宜很多還含運和組裝」、「IKEA主打便宜，搬家直接丟了，因為一拆就爛」、「不要擔心廠商沒賺錢」。

但也有人直言，連鎖家具店仍具有競爭力，「IKEA也是有分便宜和貴的啊，除非像北部很潮濕外，便宜貨根本也很難壞」、「家裡有小孩用實木哭死，馬上給你刮花」、「我IKEA幾百塊白桌也用了7、8年，很值得」、「傳統家具行的爛東西哪有比較耐用？人家也跟大陸進貨好不好」、「現在都小室小廳，誰買傳統家具？」、「那兩家是走CP值的好嗎，可能淘汰一些爛家具行啦，但市場區隔絕對在」。

IKEA 傳統家具行 競爭力

延伸閱讀

過年比上班還累？他嘆「難得放長假卻更忙」 引兩派網友論戰

她年近50存錢買公寓給父母 反被批不孝…網點一隱憂：不夠貼心

路邊停車收到「1紙條」！她照著做賺到200元紅包 網：學起來了

她不解講電話為何要開擴音？ 意外釣出一票人曝隱藏好處

相關新聞

臉書見超酷活動「叫阿嬤把紅紫色外套丟掉」網嗨喊：這已經是一個族群了

臉書網友時常發起有趣的線上活動，像是「請願麥當勞薯餅10點半之後也可以單點」、「除夕一起爽看大偉鱸鰻3」、「把象鼻岩更名成水豚岩」，都引起萬人響應，而最近還有人舉辦「叫阿嬤把紅紫色外套丟掉」的活動，日期就訂在2月8日小年夜。

連鎖家具店「價格透明」惹人厭？ 他指傳統店「難宰羊」遭眾人反駁

許多人布置房屋時為求方便，更傾向到連鎖家具店採買。不過一名網友分析IKEA、宜得利家具店的優勢後，好奇詢問「是否讓傳統家具行很討厭？」

看多少遍都催淚的卡通？海賊王、螢火蟲之墓上榜 網友分享全是經典

許多經典的卡通動畫，是人們兒時的回憶和同儕經常討論的話題。一名網友在PTT分享「不管看幾次都會忍不住落淚的卡通」，話題拋出後，引起網友熱烈討論，其中《螢火蟲之墓》、《海賊王》、《哆啦A夢》皆獲得不少人提及。

過年比上班還累？他嘆「難得放長假卻更忙」 引兩派網友論戰

農曆春節即將到來，不少民眾已經訂好車票，返鄉和家人團聚過年。不過，有一名網友認為，自己對過年沒什麼特別的感覺，會覺得就是難得的長假，卻有很多時間處於不自由，甚至忙碌的狀態，直言「放完年假反而比工作更累」。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

她不解講電話為何要開擴音？ 意外釣出一票人曝隱藏好處

日常生活中，在捷運或火車等交通工具上，常會看到有人講電話「開擴音」。對此，一名網友相當不解，認為貼在耳朵旁講電話，除了能聽得更清楚，還能不被他人聽到內容而保有隱私，好奇發問「為何一堆人愛開擴音講電話？」。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

吃到飽餐廳要狂夾什麼？ 這2項超高人氣擄獲老饕芳心

台灣吃到飽餐廳種類眾多，除了可以品嚐各國美食大總匯的餐廳之外，也有專攻單一項目，像是火鍋、燒烤、甜點等吃到飽餐廳，深受台灣人喜愛。日前就有網友詢問，「大家去吃buffet都會狂夾什麼？」引發熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。