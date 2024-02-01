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遊日一趟花十萬！他見當地物價驚「真的有便宜？」 網曝1關鍵：光飯店就贏爆

看多少遍都催淚的卡通？海賊王、螢火蟲之墓上榜 網友分享全是經典

聯合新聞網／ 綜合報導
網友表示，有些卡通長大看仍會感到落淚。示意圖／ingimage
網友表示，有些卡通長大看仍會感到落淚。示意圖／ingimage

許多經典的卡通動畫，是人們兒時的回憶和同儕經常討論的話題，能帶來歡笑與淚水。一名網友就在PTT分享「不管看幾次都會忍不住落淚的卡通」，話題拋出後，引起網友熱烈討論，其中《螢火蟲之墓》、《海賊王》、《哆啦A夢》皆獲得不少人提及。

一名網友透露，聊到「不管看幾次都會忍不住落淚的卡通」，自己聯想的是《魔法阿媽》，因為小時候都是跟阿嬤住在一起，每次看到這部卡通就會想念起對方，在某些片段會不禁流下眼淚。原PO指出，另一部令他感動不已的卡通是《螢火蟲之墓》，雖然兒時和長大後看的時候心境不同，「但一樣眼淚都是忍不住落下來」。

對此，一票網友共鳴表示也有類似經驗，並分享自己深受感動的卡通，「棋靈王」、「可可夜總會，哭爆」、「未聞花名，催淚的動畫沒有之一」、「小叮噹」、「大雄的有些電影也蠻催淚的」、「海賊王蠻多感人的橋段」、「海賊王，喬巴的故事」、「玩具總動員3，真的很難過」、「海底總動員2多莉找到爸媽那一段，每次看都會流淚」、「東京地震8.0，生離死別的無奈呀」。

也有人說道，「腦筋急轉彎粉紅大象消失那邊」、「Stand by me（哆啦A夢），哭到無法控制自己」、「推大人帝國的反擊（蠟筆小新）！真的每次看到同一個點都會流淚」、「有人說烏龍派出所是笑到流淚，但也有一些集數是真的會感動到流淚的，尤其是回憶小時候那些」、「灌籃高手櫻木最後的壓哨球，每次看我每次哽咽，必須要從頭到尾都有追漫畫，才知道那個畫面的意義」。

另外有人直言，「留言好多都不敢看第二次」、「我覺得是螢火蟲之墓，但我根本沒勇氣看第二次」、「螢火蟲之墓，哭到不能自己，無法再看」、「真的會哭的片我根本不敢看第二次」，原PO最後感嘆，「看完大家留言突然想好好來回顧一下，好多真的都好好哭啊」。

卡通 螢火蟲之墓

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