搭飛機「靠窗」 vs.「靠走道」？ 一票人秒選「這處」：有安全感

許多民眾都將把握農曆假期出國遊玩，訂機票選位也成為旅遊舒適度的關鍵。有網友表示，若自己搭經濟艙，由於久坐會想起身走走、上廁所，因此自己喜歡靠走道的坐位。不過，許多網友反而表示自己喜歡靠窗位置，還有網友提到最不舒服的位置是中間坐位。

有網友在PTT上以「坐飛機喜歡靠窗還是靠走道？」為題發文，提到多數民眾搭飛機都是坐經濟艙，讓他好奇大家喜歡「靠窗」還是「靠走道」的坐位？原PO表示，自己會選擇靠走道的位子，原因在於若久坐想起身活動筋骨及上廁所，靠窗位子就容易麻煩到他人，「特別是用餐時段，或隔壁在睡覺的話。」

此篇文引發網友熱議，大票網友更喜歡靠窗的位置，「膀胱有力就靠窗」、「窗最好，走道常有人要出去廁所」、「窗，寧可我麻煩別人，不可別人麻煩我」、「靠窗看風景」、「靠窗有安全感」。

但也有網友點出靠走道坐位的好處，「走道啊，叫服務也方便，風景看沒兩下就不想看了」、「靠走道，吃東西，去洗手間才會方便」、「走道，走路與逃生都方便」。

還有網友表示，靠窗、靠走道是其次，只要不要被擠在中間都好，「中間最可憐，被夾死」、「左右有人的（坐位），（機票錢）應該要扣兩千」。也有網友提到，靠窗、靠走道沒有絕對，還需考量里程時數等因素，「看飛機，2/3/2就靠窗，3/3、3/4/3就走道」、「看飛行時數跟你的膀胱決定」、「短程窗，長程走道」。