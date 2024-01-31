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台北通勤「騎車20分鐘」很硬嗎？兩派網友戰翻：問題不在距離

聯合新聞網／ 綜合報導
通勤時間對上班族來說，絕對是每日不可避免的困擾，一名網友好奇問大家「台北騎車20分鐘通勤會很硬嗎」？資料照，本報資料照片
通勤時間對上班族來說，絕對是每日不可避免的困擾，一名網友好奇問大家「台北騎車20分鐘通勤會很硬嗎」？資料照，本報資料照片

你上班的通勤時間要多久呢？通勤時間對上班族來說，絕對是每日不可避免的困擾。對此，有一名網友分享，自己每天從永和騎車到中山區民生東路上班，路程約8公里，預估騎車時間20分鐘，好奇問大家「台北騎車20分鐘通勤會很硬嗎？」。貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「台北騎車20分鐘通勤會很硬嗎？」為題，指出自己每天從永和騎到中山區民生東路上下班，根據Google Map的路況，是寫路程8公里，約騎車20分鐘，好奇發問「上班這樣的通勤時間會很厭世嗎？」。

貼文一出後，多數網友不以為然，紛紛表示「很近好嗎」、「8k是在遠幾點？」、「很近了啦」、「8K也在嫌？」、「沒有進出內湖都不算什麼」、「8k騎腳踏車就好」、「通勤沒有一個小時別拿來說嘴」、「20超近」、「建議留在南部不要北漂」、「很近了，極限大概40分吧，超過很累」。

不過，也有不少過來人指出，交通才是最大問題，紛紛指出「台北的問題不是在距離，是爛交通塞爆，非尖峰時間就可接受，尖峰時間塞到失智」、「上下班時段20分鐘騎不到」、「塞車，20分鐘騎不到」、「上班日1公里5分鐘，200公尺就1個紅綠燈」、「20分鐘騎不到，紅綠燈就超過十分鐘」。

塞車 上班族

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