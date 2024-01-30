機師年薪上看700萬 網揭「殘酷代價」：萬中選一的玻璃飯碗

長榮機師日前宣布將在春節連假及清明連假罷工，讓許多準備出國的旅客感到心慌，所幸最後經行政院、勞動部等協調下達成共識不罷工，才讓事件落幕。一名關注此事的網友直言，機師不外乎就是要求漲薪，不過他看到機師公開年薪最高達700萬後，直呼太可怕。而許多網友認為，機師高薪的背後需付出代價和受到條件限制，「不但是萬中選一，且還是玻璃飯碗」。

一名男網友以「機師薪水也太可怕的高」為題，在Dcard發文指出，最近長榮罷工鬧得沸沸揚揚，不外乎想調漲薪水。他PO出各國機師待遇比較表，圖中顯示台灣航空公司的機師年薪比外國機師都還少，但「機長」一職年薪也有300萬至700萬元不等，因此直呼太可怕，「周遭醫生朋友也沒幾個薪水比機師高的，而且很多私立學店仔也考得上機師，門檻比醫生工程師低不少，大家有被機師薪水震懾到的嗎？」

對此，許多網友表示機師擁有高薪的背後往往需要付出代價，「薪水高有薪水高的道理，機師負擔著一整架飛機的人命」、「機師是幾乎不能犯錯的職業之一，所以他們坐擁高薪我覺得有理」、「高空的輻射、家人的相處時間都是隱性成本，機師後來不飛的也是蠻多的」、「當到機長要好幾年的經驗+考試，還不一定能升到機長」、「高專業高風險、高壓環境，不是人人能承擔」、「受訓自費200萬，身體要非常健康，體檢沒過就不能飛了。然後流浪機師也不少，副機師薪水10萬左右而已，要熬很多年才能當正機師」。

還有網友透露，成為機師並非想像中容易，仍受到某些條件限制，「當機師心理素質跟抗壓性都要很高」、「能當機師是天選之人，基本上除了聰明會唸書之外，還要身體非常健康，家裡有點閒錢，然後想當飛行員的也很多，機運也很重要」、「機師是難在天賦，不是靠努力就可以，有些人上機才發現自己會空中迷航。另外心理素質真的要很強，天氣不可能每天都好，遇到狀況要很冷靜處理，這個能做到的人不多」、「機師這行業不但是萬中選一，且還是玻璃飯碗，一不小心每半年考核沒過是無法上線的，人格特質也很重要不是死讀書就可以的，一心多用、臨場反應、危機意識及處理是不容許有一絲一毫的差錯，且身體素質要時時刻刻注意，高薪不是沒有原因」。