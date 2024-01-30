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年輕人自助餐都不夾魚？ 網友無奈曝「2現實」：不是不愛吃

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現年輕人比起選擇魚，更偏好夾自助餐的排骨、雞腿，照片為自助餐便當示意圖。聯合報系資料照片
一名網友發現年輕人比起選擇魚，更偏好夾自助餐的排骨、雞腿，照片為自助餐便當示意圖。聯合報系資料照片

台灣許多菜餚都有「魚料理」的身影，不過一名網友觀察自助餐店，年輕人都夾排骨或雞腿，很少人選擇魚當主菜，鄉民討論並總結出年輕人不吃魚的兩大原因，仍然是「價格更昂貴」、「挑刺麻煩費時」。

一名網友以「全世界年輕人都不愛吃魚」為題，在PTT發文表示，自己每次去自助餐店，發現大部分都是長者夾魚類，年輕人最常選擇的是排骨或雞腿，「連最愛吃魚的日本也是，相比20年前，吃魚消耗量直接腰斬」。原PO直言，全球年輕人普遍不吃魚，「貴倒是還好，主要是麻煩，懶得挑刺，這樣會不會讓未來魚比較多？」

話題拋出後引起網友熱烈討論，有人回應，「自助餐魚太腥吃不下去」、「自助餐的魚能吃嗎？不新鮮怎麼吃？」、「喝茶吃魚的人明明就很多，只是低調」、「一堆改名鮭魚的，你說不吃魚？」、「笑死，說年輕人不吃的有沒有去過壽司店？」、「換成生魚片，不覺得年輕人會比老人不愛生魚片，還是方便程度的問題，不是魚肉本身」、「酸菜魚也很火」。

而許多網友認為，價格挑刺麻煩仍是年輕人不愛吃魚的主因，「魚很貴，一尾抵兩塊肉」、「隨便一條小小的海魚都比一斤豬肉還要貴」、「自助餐的魚是給有錢有閒的老人吃」、「不是不愛吃，是變貴太多了」、「價格比肉便宜一定吃爆」、「我也想每天吃鮭魚、鱈魚、鮪魚、鰻魚，啊就貴」、「不吃有刺的魚」、「挑魚刺浪費時間」、「需要挑刺的魚跟需要剝殼的蝦蟹麻煩死」、「有刺的吃起來很不爽啊」、「我都吃生魚片啊，誰要吃有刺的？」、「鮭魚唯一能接受，刺少又好吃」。

年輕人 自助餐 魚類

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