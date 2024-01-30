台灣人不喜歡出國？ 一票網友揭關鍵原因：有錢有時間也不去

新冠疫情趨緩後，全球旅遊人數暴漲，不少台灣人也開始報復性旅遊。對此，有網友也認為，看到周遭許多朋友都在出國，出國旅遊好像變成普世價值？好奇若有錢、有時間，會有人不喜歡出國，而選擇其他娛樂嗎？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「真的有不喜歡出國的人嗎？」為題，指出身邊很多朋友近期都在出國，有去韓國、日本、香港、泰國、土耳其等國家，看到貼文非常羨慕，好像出國玩變成一種普世價值。不過他也好奇，如果金錢跟時間允許下，是否真的有人不喜歡出國？

貼文一出後，釣出不少不愛出國的網友，認為出門很麻煩，紛紛表示「有啊，就是喜歡待在家」、「我覺得出門還蠻麻煩的耶」、「我連去別的縣市都懶了還出國，好麻煩」、「有啊，認識好幾個，就單純在台灣更爽」、「很佩服常出國不怕麻煩的人」、「認識應該很有錢的大哥，他都玩很貴的自行車，沒看他把出國當興趣，都在騎台灣」、「有認識喜愛打麻將勝過出遊的阿姨」、「以娛樂來說，看片打電動還是比較快樂」、「不喜歡去機場，不喜歡等飛機的過程」、「常常出差趕飛機就不想出國了」。

不過，也有部分網友認為，除了金錢和時間允許，還要考量健康因素，紛紛表示「沒辦法在飛機上拉屎，飛航時間超過8h就會焦慮」、「出去到外地不是烙賽就是便秘，而且我坐車還會暈車，出遠門根本自找罪受」、「一堆出國水土不服覺得冷」、「鄉下很多老一輩的都不愛出國和搭飛機，基本也是怕出了狀況不好處理」、「很多人就算有錢也不愛出門，尤其是潔癖到認馬桶的」。