快訊

日本名校迷思鬆動？ 研究發現孩子易陷「深海魚」困境

年終領6個月被罵貪心！長榮航空機師曝「入帳金額」嘆：笑不出來

雙北千萬內能買哪裡？一表揭這區最受小資歡迎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣人不喜歡出國？ 一票網友揭關鍵原因：有錢有時間也不去

聯合新聞網／ 綜合報導
新冠疫情趨緩後，國際旅遊人數暴漲，不少台灣人也開始報復性旅遊。示意圖，記者黃仲明／攝影
新冠疫情趨緩後，國際旅遊人數暴漲，不少台灣人也開始報復性旅遊。示意圖，記者黃仲明／攝影

新冠疫情趨緩後，全球旅遊人數暴漲，不少台灣人也開始報復性旅遊。對此，有網友也認為，看到周遭許多朋友都在出國，出國旅遊好像變成普世價值？好奇若有錢、有時間，會有人不喜歡出國，而選擇其他娛樂嗎？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「真的有不喜歡出國的人嗎？」為題，指出身邊很多朋友近期都在出國，有去韓國、日本、香港、泰國、土耳其等國家，看到貼文非常羨慕，好像出國玩變成一種普世價值。不過他也好奇，如果金錢跟時間允許下，是否真的有人不喜歡出國？

貼文一出後，釣出不少不愛出國的網友，認為出門很麻煩，紛紛表示「有啊，就是喜歡待在家」、「我覺得出門還蠻麻煩的耶」、「我連去別的縣市都懶了還出國，好麻煩」、「有啊，認識好幾個，就單純在台灣更爽」、「很佩服常出國不怕麻煩的人」、「認識應該很有錢的大哥，他都玩很貴的自行車，沒看他把出國當興趣，都在騎台灣」、「有認識喜愛打麻將勝過出遊的阿姨」、「以娛樂來說，看片打電動還是比較快樂」、「不喜歡去機場，不喜歡等飛機的過程」、「常常出差趕飛機就不想出國了」。

不過，也有部分網友認為，除了金錢和時間允許，還要考量健康因素，紛紛表示「沒辦法在飛機上拉屎，飛航時間超過8h就會焦慮」、「出去到外地不是烙賽就是便秘，而且我坐車還會暈車，出遠門根本自找罪受」、「一堆出國水土不服覺得冷」、「鄉下很多老一輩的都不愛出國和搭飛機，基本也是怕出了狀況不好處理」、「很多人就算有錢也不愛出門，尤其是潔癖到認馬桶的」。

出國旅遊 台灣人 日本 疫情

延伸閱讀

赴歐旅遊容易被偷竊？一票過來人分享經驗：警察也不理

歐洲國家上榜！小資女推5低消費旅遊地 網訝異「這國」：這麼便宜嗎？

他硬跟女友家赴日旅遊豪喊「我買單」 見機加酒報價崩潰：後悔了

離開會懷念！陸籍女大生赴台旅遊 讚台人說話具備「1特質」：禮貌又友好

相關新聞

台灣人不喜歡出國？ 一票網友揭關鍵原因：有錢有時間也不去

新冠疫情趨緩後，國際旅遊人數暴漲，不少台灣人也開始報復性旅遊。對此，有網友也認為，看到周遭許多朋友都在出國，出國旅遊好像變成普世價值？好奇若有錢、有時間，會有人不喜歡出國，而選擇其他娛樂嗎？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

台北老又破舊？北漂族喊「高雄才是真首都」 網反酸：不適合你們

2024高雄燈會27日在愛河灣盛大登場，今年主打2隻黃色小鴨重返高雄，吸引超過60萬人到現場朝聖。有網友指出，近日發現不少北漂族，開始紛紛稱讚「高雄才是真首都」，認為台北老又破舊。貼文一出後，也引發廣大網友熱議。

過年必備年菜！他喊「吃不懂」 內行揭1美味關鍵：單吃就好吃

「烏魚子」是年夜飯常見的菜色之一，有多子多孫、子孫滿堂的寓意。日前，有PTT鄉民表示，最近常在社群上看到有人團購烏魚子，但自己先前吃過幾次，真的無法理解其好吃之處，掀起網友討論。

阿滴曬「T恤英文標語」指看得懂多益至少800分 答案揭曉網全笑了

YouTuber「阿滴英文」早期以分享英文學習技巧走紅，頻道目前擁有277萬訂閱人數，而阿滴平時也經常在社群平台與網友互動，他日前分享一張梗圖，圖中是一件T-Shirt，上方有一句英文句子與圖示結合的標語，阿滴逗趣說道，「看得懂這個的，多益應該至少800（分）」，掀起網友熱議。

台灣珍奶爭霸戰！吸1.4萬人投票 「冠軍」奪近5成支持：品質強

台灣被譽為「手搖王國」，而最經典的「珍珠奶茶」更是不少台灣人心中的國民美食。近日，一名網友發起「台灣最頂珍奶」投票，選項包含「五十嵐」、「珍煮丹」、「茶湯會」及「迷客夏」，吸引近1.4萬人參與。

哥嫂出國蜜月幫買美妝 她給「代購清單、29吋行李箱」遭批：太過分

許多人出國旅遊時，通常都會被親朋好友拜託代購當地物品或食物。近日，有女網友在「爆料公社」透露，日前哥嫂二人要去南韓度蜜月，嫂嫂表示願意幫忙代購，於是她給對方一張「清單」外加一個29吋的行李箱，但對方卻在事後向另一半抱怨，害原PO委屈直喊「我真的不知道我哪裡過份誒」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。