過年必備年菜！他喊「吃不懂」 內行揭1美味關鍵：單吃就好吃

「烏魚子」是年夜飯常見的菜色之一，有多子多孫、子孫滿堂的寓意。日前，有PTT鄉民表示，最近常在社群上看到有人團購烏魚子，但自己先前吃過幾次，真的無法理解其好吃之處，掀起網友討論。

原PO透露，自己最近常在社群平台上，發現很多人在團購或稱讚烏魚子很好吃，而他對烏魚子的印象就是喜宴辦桌時，都會配上蘋果跟蒜。然而，即便吃過很多次烏魚子，原PO依舊不懂其美味之處，好奇提問「有人也吃不懂烏魚子嗎？」

文章底下，有不少網友不喜歡吃烏魚子，「蠻難吃的」、「炒作出來的東西」、「這種黏牙的東西，真心不懂」、「+1，貴又難吃」、「有的太鹹了」、「難吃、黏牙、腥臭」。

但也有內行認為烏魚子的品質才是關鍵，「處理不好或太便宜的都超難吃」、「以前我也不愛吃，吃過一次高檔的才了解好吃的點，不腥然後唇齒留香」、「軟硬度差很多喔，好吃的是烤完表面略脆，但是內部綿密、有酒香，單吃就很好吃了」。

還有許多老饕分享美味小妙招，「要加高粱加薄烤」、「烤到酥香拿來配酒超爽」、「用高粱點火燒到稍微酥，配酒吃超爽」、「我家用的很好吃，配蒜跟蘋果很下飯」、「真的好吃，用高粱烤，配蒜頭，超級美味」、「超好吃！配威士忌讚」、「配蘋果超爽的，想出來的人是天才」。

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