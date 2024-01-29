快訊

成功高中期末考出包！一半題目與去年相同 校方緊急開會認疏失

台中捷運藍線審核過關 交通部：預計10年完工通車

才怒控電視台翻拍擅改原作 日本知名漫畫家失聯今陳屍水壩

過年必備年菜！他喊「吃不懂」 內行揭1美味關鍵：單吃就好吃

聯合新聞網／ 綜合報導
烏魚子的獨特味道，能夠接受的人將之奉為美食，無法接受的人則難以下嚥。聯合報系資料照／記者魏妤庭攝影
烏魚子的獨特味道，能夠接受的人將之奉為美食，無法接受的人則難以下嚥。聯合報系資料照／記者魏妤庭攝影

烏魚子」是年夜飯常見的菜色之一，有多子多孫、子孫滿堂的寓意。日前，有PTT鄉民表示，最近常在社群上看到有人團購烏魚子，但自己先前吃過幾次，真的無法理解其好吃之處，掀起網友討論。

原PO透露，自己最近常在社群平台上，發現很多人在團購或稱讚烏魚子很好吃，而他對烏魚子的印象就是喜宴辦桌時，都會配上蘋果跟蒜。然而，即便吃過很多次烏魚子，原PO依舊不懂其美味之處，好奇提問「有人也吃不懂烏魚子嗎？」

文章底下，有不少網友不喜歡吃烏魚子，「蠻難吃的」、「炒作出來的東西」、「這種黏牙的東西，真心不懂」、「+1，貴又難吃」、「有的太鹹了」、「難吃、黏牙、腥臭」。

但也有內行認為烏魚子的品質才是關鍵，「處理不好或太便宜的都超難吃」、「以前我也不愛吃，吃過一次高檔的才了解好吃的點，不腥然後唇齒留香」、「軟硬度差很多喔，好吃的是烤完表面略脆，但是內部綿密、有酒香，單吃就很好吃了」。

還有許多老饕分享美味小妙招，「要加高粱加薄烤」、「烤到酥香拿來配酒超爽」、「用高粱點火燒到稍微酥，配酒吃超爽」、「我家用的很好吃，配蒜跟蘋果很下飯」、「真的好吃，用高粱烤，配蒜頭，超級美味」、「超好吃！配威士忌讚」、「配蘋果超爽的，想出來的人是天才」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

PTT 烏魚子 年夜飯

延伸閱讀

面試官問「為何想做30K的工作？」他超誠實回答 隔天秒收錄取通知

物價狂漲！高雄路邊攤「小碗陽春麵60元」 他無奈：貴到自學煮菜

冷暖隨手關機還是開著省電？日業者分析「入冬五種最耗能家電」節能撇步

成本高漲紛紛倒閉！日本拉麵店嘆外國客「慢慢吃」反不利經營

相關新聞

過年必備年菜！他喊「吃不懂」 內行揭1美味關鍵：單吃就好吃

「烏魚子」是年夜飯常見的菜色之一，有多子多孫、子孫滿堂的寓意。日前，有PTT鄉民表示，最近常在社群上看到有人團購烏魚子，但自己先前吃過幾次，真的無法理解其好吃之處，掀起網友討論。

阿滴曬「T恤英文標語」指看得懂多益至少800分 答案揭曉網全笑了

YouTuber「阿滴英文」早期以分享英文學習技巧走紅，頻道目前擁有277萬訂閱人數，而阿滴平時也經常在社群平台與網友互動，他日前分享一張梗圖，圖中是一件T-Shirt，上方有一句英文句子與圖示結合的標語，阿滴逗趣說道，「看得懂這個的，多益應該至少800（分）」，掀起網友熱議。

台灣珍奶爭霸戰！吸1.4萬人投票 「冠軍」奪近5成支持：品質強

台灣被譽為「手搖王國」，而最經典的「珍珠奶茶」更是不少台灣人心中的國民美食。近日，一名網友發起「台灣最頂珍奶」投票，選項包含「五十嵐」、「珍煮丹」、「茶湯會」及「迷客夏」，吸引近1.4萬人參與。

哥嫂出國蜜月幫買美妝 她給「代購清單、29吋行李箱」遭批：太過分

許多人出國旅遊時，通常都會被親朋好友拜託代購當地物品或食物。近日，有女網友在「爆料公社」透露，日前哥嫂二人要去南韓度蜜月，嫂嫂表示願意幫忙代購，於是她給對方一張「清單」外加一個29吋的行李箱，但對方卻在事後向另一半抱怨，害原PO委屈直喊「我真的不知道我哪裡過份誒」。

台灣這1遊樂園曾被譽「台版迪士尼」 她嘆現變成廢墟探險景點

全台有許多間主題樂園，是學生畢業旅行、親子旅遊的好去處。近日，有女網友在Dcard上表示，小時候她經常去石門水庫附近的「童話世界遊樂園」，在當時幾乎是每位小孩子心中的夢幻天堂，園內的造景更彷彿讓人置身在迪士尼，引起不少網友熱議。

大太陽時洗車當心更多污漬！保養愛車三大NG行為要注意

當擁有屬於自己的車子時，如何好好保養車子，可是關乎愛車能使用多久的一門學問。根據日本媒體「grape」報導，一家TOYOTA位於神戶的車行，近來就在官方網站上，分享三個保養愛車，必須要注意的NG行為。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。