台灣珍奶爭霸戰！吸1.4萬人投票 「冠軍」奪近5成支持：品質強

台灣被譽為「手搖王國」，而最經典的「珍珠奶茶」更是不少台灣人心中的國民美食。近日，一名網友發起「台灣最頂珍奶」投票，選項包含「五十嵐」、「珍煮丹」、「茶湯會」及「迷客夏」，吸引近1.4萬人參與。

近期，一名女網友在Dcard上發起一場投票，選項包含台灣4間知名飲料店「五十嵐」、「珍煮丹」、「茶湯會」以及「迷客夏」，邀請民眾投出心中最頂的珍珠奶茶，最後吸引1萬3872人參與。根據最後結果顯示，五十嵐以49%的支持率奪得第一，後續排名依序為迷克夏（24%）、珍煮丹（18%）、茶湯會（9%）。

結果一出爐，不少五十嵐的支持者紛紛表示，「認真覺得五十嵐最頂」、「全台與國外分店都能，品質超強，只推五十嵐了」、「以前的小歇才是最頂的，現在我是認為五十嵐」。

還有許多網友點名心中遺珠，「春水堂雖然貴，但真的沒得比」、「喜歡可不可白玉歐蕾」、「我推麻古」、「Mr.wish超讚」、「我推台灣第一味」、「高中有一次辦活動幫忙社團，大家都分到一杯迷克夏的珍珠紅茶拿鐵，直接驚為天人」、「鶴茶樓真的珍奶超讚」、「龜記的茶王奶茶！茶味夠香，珍珠Q度也夠」。