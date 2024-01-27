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尾牙抽中5萬⋯婆婆要她「年菜伴手禮全包」人妻怒：以為中美金？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻透露在尾牙抽中頭獎5萬，婆婆得知後竟要求她負責準備過年的年菜，和親戚們的伴手禮。尾牙示意圖／ingimage
一名人妻透露在尾牙抽中頭獎5萬，婆婆得知後竟要求她負責準備過年的年菜，和親戚們的伴手禮。尾牙示意圖／ingimage

農曆年前許多公司行號紛紛舉辦尾牙，抽獎活動更是員工們引頸企盼的環節。一名人妻透露在尾牙抽中頭獎5萬，婆婆得知後竟要求她負責準備過年的年菜和親戚們的伴手禮，令她相當氣憤「是以為5萬美金嗎？」

這名人妻在《匿名公社》以「尾牙抽到五萬，婆婆居然幫我分配獎金」為題發文，表示在公司尾牙抽到頭獎5萬元，她先是提到因主持人唱名不標準，另一位同事也以為自己得獎，後來確定是她中獎後，其他同事們起鬨要她分出一半獎金和那位同事對分，「叫我請客我認了，對分是憑什麼？」

原Po回家後婆婆得知她中了頭獎，對她說今年過年的年菜，還有過年拜訪親戚家的伴手禮都由她買單，「她娘家、我娘家、嫂子娘家，所有的禮品和住宿都我負責！是以為五萬美金嗎？」，原Po氣得向老公抱怨，要他想辦法跟婆婆拒絕，不然就離婚。

貼文曝光後，網友紛紛留言「好衰的頭獎」、「最討厭的就是我拿到獎金或是抽到獎金，要叫人請客或是分出去的人」、「我上次抽到10萬，也全被分光，只能當作是夢一場」、「自己拿出來叫分享，強迫拿出來的叫分配」，也有網友認為「尾牙中獎我都不會跟公婆說，但我會請娘家父母＆兄弟姐妹，至於婆家看狀況，太超過一分都沒有」、「你為什麼要讓婆婆知道你抽中5萬呢」、「所以我中獎都是不講的，省得麻煩」、「回家把獎金說出來就錯了」。

尾牙 婆婆 頭獎 年菜 春節

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