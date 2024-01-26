他驚陸人住飯店愛做1事 內行曝實情：房務人員反而開心

許多人出差或旅行都會選擇飯店居住，而房間裡面都會提供一些消耗用品，常常會有旅客覺得精美或好用而帶走。有一名網友表示在小紅書看到有中國大陸的鄉民住飯店時，會將沐浴乳用小瓶子分裝帶回家，讓他非常驚訝，不過內行人則表示房務人員反而希望客人能將多數備品帶走。

原PO在PTT以「飯店裡提供的洗沐可這樣拿嗎？」為題發文，他說日前刷小紅書，看到大陸網友透露住高級飯店用到洗沐組時，因為覺得很好用，所以想分裝帶回家，底下留言也一面倒支持，讓原PO看了相當訝異。他說自己的認知是能帶回家的洗沐，通常是分裝好的旅行組，或者一小塊香皂那種，但沒看過也從沒想過要將大罐的洗手乳或沐浴乳分裝帶走，「真的長知識了欸，各位怎麼看呀？是我太保守了嗎？」

貼文引起正反兩種評價，「可以吧，但如果真的好用，我是會直接問櫃台是哪個牌子」、「那種分裝瓶我都不敢用，還有人偷回家喔？」、「我不會，但臺灣也真的會有人這麼做。不介意有這種行為，裝完不要抱怨是房務沒補充就好」、「跟朋友出遊有看到他拿過耶」、「幾乎不曾遇過好用的」、「包裝的會拿，整瓶不會分裝」、「那敢用上一位房客用剩的的洗沐用品嗎？」、「有很多飯店其實都有在販售洗浴用品欸，喜歡的話可以直接買」、「不會啊，搞不好自己用的還比較好」。

還有人認為洗沐備品本來就可以拿，「這個本來就能拿吧？有成本考量，飯店會自己加在價錢或是提供小瓶分裝吧」、「房務巴不得你把一次性用品和補充品全拿走，這樣她們整理起來更輕鬆」。

曾有當過房務人員的網友解釋，「能拿走的全拿走。曾經當過房務員，極度希望客人把那些一次性備品都拿走，毛巾都使用過，這樣不用特別去記要補哪些、不用補哪些」、「就算不帶走也是會被丟掉，更浪費。飯店規定房務整理時都要把原先的備品全部汰換掉哦，即使是全新未拆封的、客人沒使用的，一樣不能放著留給下一個客人，一次性備品全都要丟掉換新的」。