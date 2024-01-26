快訊

元大加入月配息ETF戰場！00940發行價10元、有收益平準金、3月11號募集

這國家很「吸金」！美15家晶片廠擬投資80億美元 英飛凌也要擴編員額

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他驚陸人住飯店愛做1事 內行曝實情：房務人員反而開心

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人住飯店都會拿走一些備品，其實對房務人員來說反而能夠減輕他們負擔。 示意圖／ingimage
不少人住飯店都會拿走一些備品，其實對房務人員來說反而能夠減輕他們負擔。 示意圖／ingimage

許多人出差或旅行都會選擇飯店居住，而房間裡面都會提供一些消耗用品，常常會有旅客覺得精美或好用而帶走。有一名網友表示在小紅書看到有中國大陸的鄉民住飯店時，會將沐浴乳用小瓶子分裝帶回家，讓他非常驚訝，不過內行人則表示房務人員反而希望客人能將多數備品帶走。

原PO在PTT以「飯店裡提供的洗沐可這樣拿嗎？」為題發文，他說日前刷小紅書，看到大陸網友透露住高級飯店用到洗沐組時，因為覺得很好用，所以想分裝帶回家，底下留言也一面倒支持，讓原PO看了相當訝異。他說自己的認知是能帶回家的洗沐，通常是分裝好的旅行組，或者一小塊香皂那種，但沒看過也從沒想過要將大罐的洗手乳或沐浴乳分裝帶走，「真的長知識了欸，各位怎麼看呀？是我太保守了嗎？」

貼文引起正反兩種評價，「可以吧，但如果真的好用，我是會直接問櫃台是哪個牌子」、「那種分裝瓶我都不敢用，還有人偷回家喔？」、「我不會，但臺灣也真的會有人這麼做。不介意有這種行為，裝完不要抱怨是房務沒補充就好」、「跟朋友出遊有看到他拿過耶」、「幾乎不曾遇過好用的」、「包裝的會拿，整瓶不會分裝」、「那敢用上一位房客用剩的的洗沐用品嗎？」、「有很多飯店其實都有在販售洗浴用品欸，喜歡的話可以直接買」、「不會啊，搞不好自己用的還比較好」。

還有人認為洗沐備品本來就可以拿，「這個本來就能拿吧？有成本考量，飯店會自己加在價錢或是提供小瓶分裝吧」、「房務巴不得你把一次性用品和補充品全拿走，這樣她們整理起來更輕鬆」。

曾有當過房務人員的網友解釋，「能拿走的全拿走。曾經當過房務員，極度希望客人把那些一次性備品都拿走，毛巾都使用過，這樣不用特別去記要補哪些、不用補哪些」、「就算不帶走也是會被丟掉，更浪費。飯店規定房務整理時都要把原先的備品全部汰換掉哦，即使是全新未拆封的、客人沒使用的，一樣不能放著留給下一個客人，一次性備品全都要丟掉換新的」。

飯店

延伸閱讀

夫妻接連罹「癌王」！餐桌1習慣害慘他們 醫揭秘「排便3警訊」能救命

李家超：香港國安威脅加劇 23條立法加速

議員轟高壓執法「親小紅書遠港人」 港特首稱用詞危險：想起反送中

見媽媽懷裡爽抱「新歡毛孩」邊牧走心離家 真相曝光網傻了：不是真蠢就是戲精

相關新聞

他驚陸人住飯店愛做1事 內行曝實情：房務人員反而開心

許多人出差或旅行都會選擇飯店居住，而房間裡面都會提供一些消耗用品，常常會有旅客覺得精美或好用而帶走。有一名網友表示在小紅書看到有中國大陸的鄉民住飯店時，會將沐浴乳用小瓶子分裝帶回家，讓他非常驚訝，不過內行人則表示房務人員反而希望客人能將多數備品帶走。

抗寒流「會偏愛連帽厚外套嗎？」 眾人推1穿搭更常見

近幾天寒流來襲，許多地方都降到10度以下，全台還瘋追雪，如此冷冽的氣候，許多人紛紛將厚重大衣拿出來穿。有網友在PTT表示如果穿有帽子的大衣會比較暖，但商務式大衣都不做連帽，讓他好奇問大家會偏愛連帽的厚外套嗎？

疫後回不去！74%台人嘆「日本機票貴死了」 網友想改搭郵輪

日本是台灣人最愛去的國家之一，然而歷經新冠肺炎摧殘，加上油價上漲，日本機票水漲船高，相比疫情前的價格高出非常多。旅日達人林氏璧發起投票，詢問網友「疫情後到日本的機票價錢有比較恢復到疫情前的價錢了嗎？」其中有74%、2431名的網友都認為「沒有，貴死了，疫情後就回不去了」，有網友考慮改搭郵輪旅遊。

要包到何時？他被要求包紅包給30多歲妹、親戚孩狂噴萬元 無奈：不想回家了

農曆新年即將到來，紅包要包幾包、要包多少錢的問題，令不少人相當頭痛。一名網友抱怨，他身為長子，每到過年除了要包給父母，還要再包給2個妹妹以及遠方親戚的孩子，一人一包每人一千，每次包紅包就要花費好幾萬，且妹妹們的年紀都已經30多歲，還有親戚的一堆孩子都叫不出他的名字，但仍要包給對方紅包，讓他很不滿，文章曝光引起網友們熱議。

她煩惱壓歲錢包多少⋯母下指令誰多誰少 網勸「公平」避1下場

春節將至，家家戶戶慶團圓，許多人為了討吉利及表示感謝，也會包紅包給長輩或晚輩，有網友討論，到底該包給每個孩子多少錢，她的媽媽因此指示她紅包金額，對此許多網友都提醒「要公平」，否則小孩會非常不平衡，還會彼此比較而有紛爭。

南韓正妹住台中 1優點讓她嚇一跳「想結婚住下來」

台灣有豐富的人文、風景、美食等優點，時常吸引許多外國旅客來台遊玩甚至定居。有一名來自南韓的Youtuber小熙就分享住在台中的心得，她大讚台中的藝文氣息很濃厚，城市設計也很漂亮，雖然以後也考慮會想住台中，但又怕房子太貴住不起。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。