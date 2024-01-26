抗寒流「會偏愛連帽厚外套嗎？」 眾人推1穿搭更常見

近幾天寒流來襲，許多地方都降到10度以下，全台還瘋追雪，如此冷冽的氣候，許多人紛紛將厚重大衣拿出來穿。有網友在PTT表示如果穿有帽子的大衣會比較暖，但商務式大衣都不做連帽，讓他好奇問大家會偏愛連帽的厚外套嗎？

原PO發文說這幾天寒流來襲，在戶外如果不戴帽子就會覺得頭、耳朵特別冷，有種快中風的感覺，但戴起大衣的帽子就會覺得暖很多，不過很多強調商務的正式大衣都是沒有帽子的，反而要另外再購買，進到室內帽子還要脫掉另外放讓原PO覺得很麻煩，因此想問「大家買最保暖的大衣，會很重視有沒有帽子嗎？」

多數人贊同有帽子會比較好，「不錯啊，可以擋雨」、「一定要有帽子，不然防寒效果剩一半」、「沒有帽子的外套不買」、「冬天真的好用，尤其下小雨時」、「連帽款才夠暖，肩膀溫度向上」、「冬天外套沒帽子真的廢了一半，尤其北部時不時小雨」、「連帽真的很方便，有時候下毛毛雨一下子而已，過馬路而已就拉起來」、「看場合，如果是平常會選有帽子的外套」。

但也有網友不以為然，「外套附帽子早就不流行了，要嘛都是另外戴毛帽」、「騎車的話連帽也用不到」、「大衣有連帽的嗎？很怪吧」、「後面帽子太重有種勒住的感覺」；還有人推薦其他穿著搭配方式，「我覺得另外買脖圍帽比連帽外套好用耶」、「不如帽T配大衣，連帽大衣超蠢」、「在外套裡面穿帽T呀，台灣一年沒幾天會冷成這樣」、「帽T加大衣的穿搭很常見欸」。