要包到何時？他被要求包紅包給30多歲妹、親戚孩狂噴萬元 無奈：不想回家了

農曆新年即將到來，紅包要包幾包、要包多少錢的問題，令不少人相當頭痛。一名網友抱怨，他身為長子，每到過年除了要包給父母，還要再包給2個妹妹以及遠方親戚的孩子，一人一包每人一千，每次包紅包就要花費好幾萬，讓他很不滿，文章曝光引起網友們熱議。

該名網友在Dcard上分享，每年過年3兄妹都會分別包紅包給父母，但爸媽都會要求他要額外包給2個妹妹，不過現在大家的年紀都已經30多歲了，讓他不解「到底要包給她們兩個人到何時」，上次他只是比較晚給，就被爸媽叮囑別忘了妹妹的紅包，面對爸媽不合理的要求他相當無奈，並感嘆「先出生的人好衰」。

不僅如此，原po透露更令他不悅的是，家中的遠房親戚約有10幾個小孩，有些人甚至都不認識原po，但每個小孩都要包一千，隨便包就噴掉1萬元，而且他也不能不包，因為每次時間到就會有長輩組織發紅包環節，叫大家排排站領紅包，其中還有已成年工作的人，讓他傻眼直呼「真的不懂到底要包到何時」。

文章曝光，引起網友們熱議，「手足通常不用包，除非有很大年齡差，或者兄姐寵弟妹願意包這樣，不然一般都是給父母就好」、「通常已經有工作就不用包了，兄弟姐妹也不用互包，奇怪的習俗，讓人不想回家過年」、「平輩我不會給，爸媽不爽就不爽，戶頭裡有錢比較實在」、「我家不會這樣，但如果是我就不回去了，又不是慈善事業」。

後續原po也更新，他今年打算直接裝死不包給妹妹們，至於親戚的孩子們，他目前想到的方法就是避開他們，只是還沒想好要用什麼方式，但他仍覺得「紅包文化」真的蠢到極致，「為何要強迫別人貢獻辛苦錢，還美其名祝福，但也要當事人心甘情願吧！」。