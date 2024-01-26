快訊

韓籍男猝死台北車站旁旅館 友到訪嚇壞急報警

超哥餐廳驚見「料理鼠王」遭酸換主廚？ 北市衛局：複查已改善

18歲超猛汪老當益壯！「色色到一半馬上風」 被強迫關機進獸醫院狂抱怨

她煩惱壓歲錢包多少⋯母下指令誰多誰少 網勸「公平」避1下場

聯合新聞網／ 綜合報導
過年紅包該包多少，年年都成為熱門討論話題。示意圖／ingimage
過年紅包該包多少，年年都成為熱門討論話題。示意圖／ingimage

春節將至，家家戶戶慶團圓，許多人為了討吉利及表示感謝，也會包紅包給長輩或晚輩，有網友討論，到底該包給每個孩子多少錢，她的媽媽因此指示她紅包金額。對此許多網友都提醒「要公平」，否則小孩會非常不平衡，還會彼此比較而有紛爭。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，快過年了，她跟兄弟姐妹近日正在討論，該給每個孩子包多少錢的紅包，她的媽媽便告訴他們「誰誰誰的孩子包多一點，那個誰誰誰比較會賺錢；誰誰誰的孩子包少一點就好，因為薪水比較少」。

多數網友不認同媽媽說法，並表示「公平應該是最大原則」，「有時候兒女間的紛爭跟私底下的比較心就是這樣來的」、「要公平喔，像我們小時候收到紅包都會問誰誰誰給你多少，結果大的總是比較多，超級不平衡的，所以我都跟我自己說，要包，金額都必須一樣，就算大的國中，小的幼兒園，收到的紅包錢金額也是一樣的」、「我認為一律以公平為原則」、「媽媽干預的太多了，這麼說都不怕破壞兄弟姐妹之間的關係，真是有什麼講什麼」。

不少人分享自家做法，留言「婆家這邊都說好不包，因為大家都是2個小孩，包來再包回去，所以就說好了不包。娘家這邊，沒包。因為我都是過完年後，元宵前後才有空回去。只包給媽媽」、「不用包紅包，吃飯去餐廳，外出走走逛逛，快樂的不得了」、「娘家媽媽每年都說：你們兄弟姐妹都有孩子，不用互包。但我老公說：過年就是要給孩子紅一下，不管包多包少，不佔對方便宜，一律包對等的金額」。

有人感嘆長輩對於紅包金額干涉過多，網友說，「從前我剛開始上班賺錢，第一個過年我那已經過世的娘家媽問我要包多少給我舅家的六個表弟妹，我說一個二百，她竟然對我大發雷霆，罵說我怎麼可以每個只包二百，至少也要一個六百才夠，那時候年紀還輕，又不敢反駁，才上班第一年也沒多少年終奬金，那份奬金得給我老爹老娘，我老娘也說要包給我二個弟弟，那我自己根本就沒剩多少，還要拿出三千多去給我表弟妹，那我還能留多少？還要應付我老娘當伸手牌跟我拿『過年的菜錢』，根本就得從我那為數少的可憐的郵局存款裡硬擠出來，後來還是我舅和舅媽一直勸說我娘才答應不用再包」。

紅包 農曆過年 壓歲錢

延伸閱讀

好市多「泰式米餅」兩口味超涮嘴 會員喊：後悔只搬一箱

年夜飯婆婆要媳剁白斬雞 公公一句話讓她樂得從此擺爛「學會說NO」

40年公寓能買嗎？眾人喊「中南部別考慮」 內行曝：這東西一定要有

5生肖一個月內財神關照！屬牛有望入手房產 2類人投資大成功

相關新聞

她煩惱壓歲錢包多少⋯母下指令誰多誰少 網勸「公平」避1下場

春節將至，家家戶戶慶團圓，許多人為了討吉利及表示感謝，也會包紅包給長輩或晚輩，有網友討論，到底該包給每個孩子多少錢，她的媽媽因此指示她紅包金額，對此許多網友都提醒「要公平」，否則小孩會非常不平衡，還會彼此比較而有紛爭。

南韓正妹住台中 1優點讓她嚇一跳「想結婚住下來」

台灣有豐富的人文、風景、美食等優點，時常吸引許多外國旅客來台遊玩甚至定居。有一名來自南韓的Youtuber小熙就分享住在台中的心得，她大讚台中的藝文氣息很濃厚，城市設計也很漂亮，雖然以後也考慮會想住台中，但又怕房子太貴住不起。

她怨400多張發票全槓龜 網友驚見「單筆23萬元鉅額消費」秒歪樓

統一發票今（25）日開獎，有幸運兒在全聯福利中心買55元的溼紙巾，就抱回1000萬特別獎。不過一名網友無奈透露，自己本期加上期總共集了400多張發票，全部都沒中獎，其他人卻火眼金睛看到明細中一筆23萬元的消費，直呼「妳是買黃金喔？」、「來炫耀的吧！」

她嫌滿街中國食物「看了很躁」 網友卻打臉：家常菜廣義上也是

受到小紅書、抖音等社群平台影響，台灣近期掀起中國小吃熱潮，許多人紛紛好奇嘗試肉夾饃、熱奶寶、梅花糕等對岸美食。不過一名女網友透露，對於路上不斷出現的「抖音食物」，還有聽聞寧夏夜市要舉辦科目三舞蹈比賽的消息，讓她直呼「看了真的很躁」。而其他人卻反駁道，「美食無國界」、「我們平常吃的家常菜廣義上也是中國料理」。

他嘆一餐100元內「不營養又吃不飽」 網分享省錢選擇：難在吃不膩

物價不斷上漲，不少平民小吃也跟著漲價。日前，有網友在PTT指出，在萬物齊漲的時代，連超商的便當都在快速漲價，於是他好奇提問「現在一餐100元，不含飲料，真的很難嗎？」

台灣什麼最便宜？鄉民指醫療、水電和烈酒 「1回答」讓全網無奈哭了

台灣物價飛漲，讓許多人深深有感直呼快吃不消了。有網友好奇發問「台灣有啥東西是比國外便宜的」，對此，有人回答醫療費、水電費，也有一票鄉民淚回「年輕的肝」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。