她煩惱壓歲錢包多少⋯母下指令誰多誰少 網勸「公平」避1下場

春節將至，家家戶戶慶團圓，許多人為了討吉利及表示感謝，也會包紅包給長輩或晚輩，有網友討論，到底該包給每個孩子多少錢，她的媽媽因此指示她紅包金額。對此許多網友都提醒「要公平」，否則小孩會非常不平衡，還會彼此比較而有紛爭。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，快過年了，她跟兄弟姐妹近日正在討論，該給每個孩子包多少錢的紅包，她的媽媽便告訴他們「誰誰誰的孩子包多一點，那個誰誰誰比較會賺錢；誰誰誰的孩子包少一點就好，因為薪水比較少」。

多數網友不認同媽媽說法，並表示「公平應該是最大原則」，「有時候兒女間的紛爭跟私底下的比較心就是這樣來的」、「要公平喔，像我們小時候收到紅包都會問誰誰誰給你多少，結果大的總是比較多，超級不平衡的，所以我都跟我自己說，要包，金額都必須一樣，就算大的國中，小的幼兒園，收到的紅包錢金額也是一樣的」、「我認為一律以公平為原則」、「媽媽干預的太多了，這麼說都不怕破壞兄弟姐妹之間的關係，真是有什麼講什麼」。

不少人分享自家做法，留言「婆家這邊都說好不包，因為大家都是2個小孩，包來再包回去，所以就說好了不包。娘家這邊，沒包。因為我都是過完年後，元宵前後才有空回去。只包給媽媽」、「不用包紅包，吃飯去餐廳，外出走走逛逛，快樂的不得了」、「娘家媽媽每年都說：你們兄弟姐妹都有孩子，不用互包。但我老公說：過年就是要給孩子紅一下，不管包多包少，不佔對方便宜，一律包對等的金額」。

有人感嘆長輩對於紅包金額干涉過多，網友說，「從前我剛開始上班賺錢，第一個過年我那已經過世的娘家媽問我要包多少給我舅家的六個表弟妹，我說一個二百，她竟然對我大發雷霆，罵說我怎麼可以每個只包二百，至少也要一個六百才夠，那時候年紀還輕，又不敢反駁，才上班第一年也沒多少年終奬金，那份奬金得給我老爹老娘，我老娘也說要包給我二個弟弟，那我自己根本就沒剩多少，還要拿出三千多去給我表弟妹，那我還能留多少？還要應付我老娘當伸手牌跟我拿『過年的菜錢』，根本就得從我那為數少的可憐的郵局存款裡硬擠出來，後來還是我舅和舅媽一直勸說我娘才答應不用再包」。