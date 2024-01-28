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大太陽時洗車當心更多污漬！保養愛車三大NG行為要注意

聯合新聞網／ 綜合報導
洗車時應盡量避免在大太陽的時候。圖片來源／ingimage
洗車時應盡量避免在大太陽的時候。圖片來源／ingimage

當擁有屬於自己的車子時，如何好好保養車子，是關乎愛車能使用多久的一門學問。根據日本媒體「grape」報導，一家TOYOTA位於神戶的營業所，近來就在官方網站上，分享三個保養愛車，必須要注意的NG行為。

1.停車時不要撞到車擋

現在車子越做越精良，使得很多駕駛人，會以為停車時稍微觸碰一下車擋，也不是什麼大不了的事情。然而，在長久累積之下，撞到車擋還是可能造成輪胎磨損變形，或使其他零件受到衝擊，因此最好還是盡量避免。

2.在車子停下時轉動方向盤

有的人會為了冷靜下來，而在車子停下時操作方向盤。雖然遵守交通安全很重要，但這麼做的話，也會對輪胎平白造成磨損，因此若非必要，還是保持移動時再轉方向盤。

3.大太陽時洗車

很多人認為出太陽時洗車，剛好能夠一下子靠太陽曬乾。然而正是因為太陽太過強烈，使得洗車精也容易一下子乾掉，反而變成污漬。因此等到涼爽的時候，反而才是洗車的最佳時機。

日本

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