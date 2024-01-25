她怨400多張發票全槓龜 網友驚見「單筆23萬元鉅額消費」秒歪樓

統一發票今（25）日開獎，有幸運兒在全聯福利中心買55元的溼紙巾，就抱回1000萬特別獎。不過一名網友無奈透露，自己本期加上期總共集了400多張發票，全部都沒中獎，其他網友卻火眼金睛看到明細中一筆23萬元的消費，直呼「妳是買黃金喔？」、「來炫耀的吧！」

原PO在PTT發文表示，自己這期雲端發票總共蒐集167張，但全部都沒中，如果把上期的196張雲端發票、40幾張紙本發票加在一起，等於超過400張發票號碼都落空。她附上自己的雲端發票明細，感嘆「期望值不是1/200嗎？為啥本魯妹這麼雖（衰）啊？」

對此，一票也是槓龜的網友回應，「我也沒中呀」、「拎北也沒有中」、「阿肥累計上千張沒中了，讓妳開心一下」、「沒中ㄚㄚㄚ」；其他有中獎的網友則說道，「我中500」、「我200張至少中1張，always」、「說實在的我中200，不過才200乾脆別中」、「反觀我65筆才中500元，可惜沒中一千萬」。

另外，許多網友看到原PO其中一筆消費高達23萬元，紛紛歪樓留言，「來炫耀的吧」、「想知道23萬那筆是買啥」、「momo什麼東西這麼貴？」、「一筆23萬，妳是買黃金喔？」、「隨手刷23萬真好」、「2個月（的消費）就比我年薪還高QQ」，原PO最後吐出真相，「就一台85吋 Mini LED電視」。