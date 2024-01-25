快訊

平安畢業都高手？陽交大「高難度」機車道引朝聖 網笑嘆：沒實力進去騎

指民眾黨立院龍頭若挺游錫堃「必步上時力後塵」 前藍委：柯文哲有種就白綠合

性別平等重要一步！日本「裸祭」打破逾1200年傳統 首開放女性參加

她嫌滿街中國食物「看了很躁」 網友卻打臉：家常菜廣義上也是

聯合新聞網／ 綜合報導
廣西小吃螺獅粉從大陸紅到外國。（新華社）
廣西小吃螺獅粉從大陸紅到外國。（新華社）

受到小紅書、抖音等社群平台影響，台灣近期掀起中國小吃熱潮，許多人紛紛好奇嘗試肉夾饃、熱奶寶、梅花糕等對岸美食。不過一名女網友透露，對於路上不斷出現的「抖音食物」，還有聽聞寧夏夜市要舉辦科目三舞蹈比賽的消息，讓她直呼「看了真的很躁」。而其他人卻反駁道，「美食無國界」、「我們平常吃的家常菜廣義上也是中國料理」。

一名女網友24日以「台灣現在怎麼滿街都是中國食物啊」為題，在Dcard美食版上表示，從海底撈、魔芋爽開始，發現路邊時常會看到螺獅粉、酸菜魚、串串、肉夾饃等美食，而且身旁許多朋友都愛吃酸菜魚，就算隊伍大排長龍也甘願等待。她直言，面對夜市裡滿街的抖音食物，還有寧夏夜市宣布舉辦科目三舞蹈比賽，「滿街中國菜跟抖音歌看了真的很躁」。

酸菜魚從大陸紅到台灣。圖／聯合報系資料照片
酸菜魚從大陸紅到台灣。圖／聯合報系資料照片

貼文發出後，一票網友反駁原po，並表示台灣對異國美食的接納度原本就高，「明明也一堆日式韓式料理」、「台灣也一堆日本料理啊，美食不就是好吃就好嗎？」、「日式居酒屋、日式燒烤、壽司店、拉麵店一堆」、「台灣是一個能吃到各種不同國家食物，有中國、日本、韓國、印度、法國、越南等料理」、「好吃的料理，帶給人們幸福的料理就是好的料理，無所謂任何國籍」、「好吃的東西不分國界，像我騎車10分鐘就路過三家麥當勞，我們是不是也被美國文化入侵」、「台灣本來就是一個充滿多元飲食文化的國家，只是現在很多人受了自媒體影響，特別有興趣的是中國食物，就跟以前的葡式蛋撻差不多意思」。

也有許多網友指出，「我們平常吃的家常菜廣義上也是中國料理耶，不然你只能研究以前原住民朋友吃什麼了」、「從以前台灣就有北京烤鴨、廣東粥之類的中國菜了啊，既然它們大家都照吃了，那為什麼螺獅粉、肉夾饃不行？」、「妳知道豆皮、炒飯、炒麵、湯圓、烤鴨、小籠包、臭豆腐都是中國菜嗎？」、「有時間可以去看看『中國八大菜系』，增加一下知識，不然妳的疑惑『台灣現在怎麼滿街中國食物！？』這句會讓人感覺有些坐井觀天」。

網路加速大陸美食的傳播，其中「魔芋爽」也深受不少學生喜愛。圖／聯合報系資料照片
網路加速大陸美食的傳播，其中「魔芋爽」也深受不少學生喜愛。圖／聯合報系資料照片

美食 抖音 中國菜

延伸閱讀

觀光客滿頭問號！日本高級壽司店點不到「鮭魚壽司」 問題出在品種

他棄科技業回竹東賣蔥油餅「月收上看20萬」兩派網友全戰翻

好市多「泰式米餅」兩口味超涮嘴 會員喊：後悔只搬一箱

玩遍台灣很困難？他40歲還沒去過宜蘭、花蓮！網一面倒給這建議

相關新聞

她嫌滿街中國食物「看了很躁」 網友卻打臉：家常菜廣義上也是

受到小紅書、抖音等社群平台影響，台灣近期掀起中國小吃熱潮，許多人紛紛好奇嘗試肉夾饃、熱奶寶、梅花糕等對岸美食。不過一名女網友透露，對於路上不斷出現的「抖音食物」，還有聽聞寧夏夜市要舉辦科目三舞蹈比賽的消息，讓她直呼「看了真的很躁」。而其他人卻反駁道，「美食無國界」、「我們平常吃的家常菜廣義上也是中國料理」。

他嘆一餐100元內「不營養又吃不飽」 網分享省錢選擇：難在吃不膩

物價不斷上漲，不少平民小吃也跟著漲價。日前，有網友在PTT指出，在萬物齊漲的時代，連超商的便當都在快速漲價，於是他好奇提問「現在一餐100元，不含飲料，真的很難嗎？」

台灣什麼最便宜？鄉民指醫療、水電和烈酒 「1回答」讓全網無奈哭了

台灣物價飛漲，讓許多人深深有感直呼快吃不消了。有網友好奇發問「台灣有啥東西是比國外便宜的」，對此，有人回答醫療費、水電費，也有一票鄉民淚回「年輕的肝」。

母女出遊？她揭「背影照」兩人真實年齡差 網嚇：騙人的吧！

人一旦到了年紀，身體就會開始出現各種衰老症狀，即使沒有明講，也可能從外觀上看得出年紀。但如果保養得夠好，外貌上或許也會比實際年齡看起來更年輕。近來一位日本網友分享的圖，就讓許多人議論紛紛。

他宣布老婆懷孕！為何主管比其他人都開心？過來人揭暗黑真相

隨著時代不同，越來越多年輕人不願意生小孩，導致台灣生育率淪為全球倒數。對此，一名網友分享，近期和同事分享老婆懷孕的好消息，主管知道後反應比其他同事都大，簡直比自己還要開心，讓他相當好奇「有沒有主管知道我有小孩以後，特別開心的八卦？」。貼文一出後，引起不少網友熱議。

玩遍台灣很困難？他40歲還沒去過宜蘭、花蓮！網一面倒給這建議

台灣面積雖小，但卻擁有不同的自然景觀，更有五花八門的旅遊方式。對此，有一名網友在網路上分享，自己已經40歲了，至今仍未去過宜蘭、花蓮等縣市，好奇發問「大家全台灣每個縣市都去過了嗎？」。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。