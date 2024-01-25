她嫌滿街中國食物「看了很躁」 網友卻打臉：家常菜廣義上也是

受到小紅書、抖音等社群平台影響，台灣近期掀起中國小吃熱潮，許多人紛紛好奇嘗試肉夾饃、熱奶寶、梅花糕等對岸美食。不過一名女網友透露，對於路上不斷出現的「抖音食物」，還有聽聞寧夏夜市要舉辦科目三舞蹈比賽的消息，讓她直呼「看了真的很躁」。而其他人卻反駁道，「美食無國界」、「我們平常吃的家常菜廣義上也是中國料理」。

一名女網友24日以「台灣現在怎麼滿街都是中國食物啊」為題，在Dcard美食版上表示，從海底撈、魔芋爽開始，發現路邊時常會看到螺獅粉、酸菜魚、串串、肉夾饃等美食，而且身旁許多朋友都愛吃酸菜魚，就算隊伍大排長龍也甘願等待。她直言，面對夜市裡滿街的抖音食物，還有寧夏夜市宣布舉辦科目三舞蹈比賽，「滿街中國菜跟抖音歌看了真的很躁」。

酸菜魚從大陸紅到台灣。圖／聯合報系資料照片

貼文發出後，一票網友反駁原po，並表示台灣對異國美食的接納度原本就高，「明明也一堆日式韓式料理」、「台灣也一堆日本料理啊，美食不就是好吃就好嗎？」、「日式居酒屋、日式燒烤、壽司店、拉麵店一堆」、「台灣是一個能吃到各種不同國家食物，有中國、日本、韓國、印度、法國、越南等料理」、「好吃的料理，帶給人們幸福的料理就是好的料理，無所謂任何國籍」、「好吃的東西不分國界，像我騎車10分鐘就路過三家麥當勞，我們是不是也被美國文化入侵」、「台灣本來就是一個充滿多元飲食文化的國家，只是現在很多人受了自媒體影響，特別有興趣的是中國食物，就跟以前的葡式蛋撻差不多意思」。

也有許多網友指出，「我們平常吃的家常菜廣義上也是中國料理耶，不然你只能研究以前原住民朋友吃什麼了」、「從以前台灣就有北京烤鴨、廣東粥之類的中國菜了啊，既然它們大家都照吃了，那為什麼螺獅粉、肉夾饃不行？」、「妳知道豆皮、炒飯、炒麵、湯圓、烤鴨、小籠包、臭豆腐都是中國菜嗎？」、「有時間可以去看看『中國八大菜系』，增加一下知識，不然妳的疑惑『台灣現在怎麼滿街中國食物！？』這句會讓人感覺有些坐井觀天」。