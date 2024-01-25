他嘆一餐100元內「不營養又吃不飽」 網分享省錢選擇：難在吃不膩

物價不斷上漲，不少平民小吃也跟著漲價。日前，有網友在PTT指出，在萬物齊漲的時代，連超商的便當都在快速漲價，於是他好奇提問「現在一餐100元，不含飲料，真的很難嗎？」

原PO表示，萬物齊漲，就連超商的微波便當也在快速漲價，許多路邊小吃店賣的便當也都超過100元，「想吃到100元以下的餐點，不是營養不均衡就是吃不飽」。於是他好奇提問，在不含飲料的情況下，「單一餐要控制在100元左右，是不是真的很難了？」引起網友討論。

貼文一出，許多網友也紛紛感嘆，「吃飽不難，可是要餐餐均衡，還要不吃膩就很難了」、「我每餐吃200元都吃不飽」、「小鳥胃可以，正常食量要100元以下每天吃，很難」、「100塊完全吃不飽」。

還有許多網友分享自己的省錢選擇，「看你吃什麼，還是有100元以下的，像是潤餅只要50元」、「全聯60元便當+20元的立頓奶綠」、「還是有些薄利多銷的便當店，100元內能吃飽且均衡」、「75元的福隆便當」、「自助餐我喜歡夾10樣菜，每一樣夾一點，算起來70至85元，還有肉」、「住哪啊，中南部便當還有在100內啊」、「自己在家包水餃，上班帶快煮鍋煮一下」、「煮一鍋肉燥，冷凍分裝，中午煮熟麵條就可以變成乾麵」。