台灣什麼最便宜？鄉民指醫療、水電和烈酒 「1回答」讓全網無奈哭了

台灣物價飛漲，讓許多人深深有感直呼快吃不消了。有網友好奇發問「台灣有啥東西是比國外便宜的」，對此，有人回答醫療費、水電費，也有一票鄉民淚回「年輕的肝」。

一名網友表示，自己知道台灣很多東西都賣得比國外還要貴，像是汽車、食物、家電等等，因為想不到台灣還有什麼東西價格親民，23日發文問道，「有沒有啥東西台灣比國外便宜，除了人命、人工、人力、韭菜以外？」

話題拋出後引起網友討論，有人指出，「飲料啊」、「珍奶」、「水果」、「外食便宜歐美不少」、「健保、電費、水費、所得稅」、「油水電，去看看國外的價格吧」、「光是醫療跟電費就贏了」、「需要人力服務的費用都低，像是醫療」、「我美國孫子都坐飛機回台看醫生，都划算」、「以前組電腦比國外便宜」、「威士忌」、「台灣烈酒世界便宜，原產地都未必比得上，烈酒的稅很低」。

也有一票網友無奈回應，「工資」、「薪水」、「加班費」、「人命跟品德」、「勞工的命」、「人力、持房成本」、「第一直覺薪資，上限差太多」、「年輕勞工的肝啊，加班、加班、加班」、「空屋維持成本啊，台灣最便宜了，房蟲的最愛」，但有人直言，「在台灣過得窮？到國外你死更慘」、「都是旅居國外才知道台灣的好」。