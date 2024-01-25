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母女出遊？她揭「背影照」兩人真實年齡差 網嚇：騙人的吧！

聯合新聞網／ 綜合報導

人一旦到了年紀，身體就會開始出現各種衰老症狀，即使沒有明講，也可能從外觀上看得出年紀。但如果保養得夠好，外貌上或許也會比實際年齡看起來更年輕。近來一位日本網友分享的圖，就讓許多人議論紛紛。

畫面中看似母女的兩人，其實是年齡差超過72歲的外祖母和孫女。圖擷自twitter
畫面中看似母女的兩人，其實是年齡差超過72歲的外祖母和孫女。圖擷自twitter

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「hakaishinazu」近來分享一張照片，畫面中是看似一對母女互相牽著手，準備出遊的照片。不過網友卻表示，這張照片的人其實是她「74歲的母親與2歲女兒」，也就是畫面中看似母親的人，其實是和孩子相差72歲的外祖母。

這位網友表示，自己的媽媽很健談，平時喜歡游泳、閱讀，游完泳後常常和健身房的朋友一起吃飯。平常飲食則多吃肉，積極攝取蛋白質。也會到美容院燙髮改善髮質，並注意自己的姿勢，避免有駝背的狀況。結果到了70多歲，外表仍然相當年輕。

許多網友看到不敢置信，表示「騙人的吧，看起來像40歲而已」、「這一點都不像74歲的背影」、「姿勢很重要，背挺得很直」、「看起來就像母女啊」、「姿勢很漂亮，應該是有在運動吧，我以後也希望變這樣」、「看起來超年輕，頭髮也很黑」、「怎麼看都像30多歲」。

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