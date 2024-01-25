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玩遍台灣很困難？他40歲還沒去過宜蘭、花蓮！網一面倒給這建議

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己已經40歲了，至今仍未去過宜蘭、花蓮等縣市。示意圖/ingimage
一名網友分享，自己已經40歲了，至今仍未去過宜蘭、花蓮等縣市。示意圖/ingimage

台灣面積雖小，但卻擁有不同的自然景觀，更有五花八門的旅遊方式。對此，有一名網友在網路上分享，自己已經40歲了，至今仍未去過宜蘭花蓮等縣市，好奇發問「大家全台灣每個縣市都去過了嗎？」。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書「匿名3公社」分享，指出自己已經40歲，還沒有去過宜蘭、花蓮等縣市，因為家裡住中南部，以路程來說至少要排三天兩夜才方便，但因為工作關係，很難一次排休三天，也好奇問大家「大家全台灣每個縣市都去過了嗎？」。

貼文一出後，不少網友認為即便只有兩天一夜，也能夠造訪宜蘭、花蓮，紛紛指出「我是兩天一夜花蓮遊，搭最早的火車高雄—花蓮，然後租機車四處走走看看，清水斷崖、太魯閣、白楊步道水簾洞⋯⋯太多美景了」、「老公跟我兩天來回台東，北部過去、南部回來，跟環島差不多了，只是除了台東其他沒停留」、「一天就能來回，其他都是藉口」、「過個武嶺就到花蓮了⋯那麼方便」、「只要有心，隨時都可以出發的」、「有夢最美，我也是一直找不到時間玩，宜蘭只有開車經過去花蓮賞鯨一次，有機會想再去一次」。

此外，也有不少網友擁有同樣情況，還沒將台灣玩遍，紛紛指出「我也是30幾歲了，連日本都去過了，從沒去過花蓮台東，37歲那一年才真正去花蓮台東旅遊，從此愛上那裡的環境，好想搬去那裡住」、「我也4x了，也是好幾個縣市從沒去過，雖然我排假很簡單，但實在沒年輕時說走就走的動力了」、「沒去過嘉義，其他幾乎都去過」、「雲林都没去過，希望今年一定走要去」、「我環島已經走遍台灣了，剩外島沒去」。

花蓮 台東 宜蘭 國旅

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